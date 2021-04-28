Политолог: Лукашенко в тупике, под режим заложена бомба 1 28.04.2021, 10:46

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Хороших вариантов для самозванца не просматривается.

Политический обозреватель Александр Класковский в своем телеграм-канале прокомментировал ситуацию с подготовкой декрета Таракана о передаче полномочий Совбезу:

— Перед властями теоретически стоит дилемма. Если они решат смягчить внутриполитическую обстановку, то велик риск спровоцировать новый прилив активности масс, утратить контроль над политическим процессом.

Если же Лукашенко решится на серьезную переделку системы власти — скажем, захочет стать этаким «аятоллой» при слабом преемнике, то под режим будет заложена бомба. Второй президент и его окружение под влиянием целого ряда обстоятельств наверняка начнут свою игру.

А если придать Совбезу статус этакой потенциальной хунты, то у его членов, особенно с силовым ресурсом, может возникнуть соблазн приблизить час Ч.

Конечно, лучше всего было бы не изобретать новый авторитарный велосипед, а просто стать на рельсы демократических преобразований, запустить нормальный механизм смены власти и учета политических интересов разных групп населения.

Лукашенко живет в адском напряжении, допуская, что в любой момент может быть застрелен.

Это тупик, хорошего выхода из которого пока не вырисовывается.

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