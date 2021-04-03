«Ъ»: Обязательные для установки в РФ на смартфоны приложения передают данные за рубеж 7 3.04.2021, 10:50

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Эксперты проанализировали код 16 классов программ.

Все российские приложения, которые теперь обязательно должны устанавливаться на смартфоны и планшеты, могут передавать данные россиян за рубеж. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на отчет АНО «Информационная культура».

По информации экспертов, все обязательные коммерческие приложения содержат аналитические трекеры, которые собирают сведения о пользователях и передают их за границу.

«В числе компаний, которые могут получать данные, Google, Yahoo, Microsoft, Huawei, Facebook и другие зарубежные IT-корпорации», — утверждается в публикации.

В ходе исследования эксперты проанализировали код 16 классов программ, в числе которых приложения Mail.ru Group, «Яндекса», «Лаборатории Касперского», компании «Новые облачные технологии», а также «Госуслуги» и платежная система «Мир». Выяснилось, что встроенных механизмов слежки нет только в приложении платежной системы «Мир».

«Власти сделали предустановку этих приложений обязательной, то есть де-факто они взяли на себя ответственность за передачу данных граждан третьим лицам в других странах»,— заявил изданию директор «Инфокультуры» Иван Бегтин.

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