Зарплату в Беларуси начали выдавать навозом 31 3.04.2021, 15:14

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Фото: tut.by

Вывезти и погрузить такой «заработок» работник должен за свой счет.

Зарплату на некоторых агропредприятиях в Беларуси сейчас выдают навозом, сообщает «Белсат».

1,5 тонны навоза на 1 работника вместо зарплаты предлагают выдавать на государственном предприятии «Улишицы-Агро» в Витебской области. Но так посчастливится только тем сотрудникам, которые «не имеют нарушений трудовой и производственной дисциплины».

А вот вывезти и погрузить свой заработок работник должен за свой счет.

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