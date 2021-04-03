Зарплату в Беларуси начали выдавать навозом

Зарплату в Беларуси начали выдавать навозом31
- 3.04.2021, 15:14
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Вывезти и погрузить такой «заработок» работник должен за свой счет.
Зарплату на некоторых агропредприятиях в Беларуси сейчас выдают навозом, сообщает «Белсат».
1,5 тонны навоза на 1 работника вместо зарплаты предлагают выдавать на государственном предприятии «Улишицы-Агро» в Витебской области. Но так посчастливится только тем сотрудникам, которые «не имеют нарушений трудовой и производственной дисциплины».
А вот вывезти и погрузить свой заработок работник должен за свой счет.