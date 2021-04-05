Навальный рассказал о заболевших туберкулезом в колонии 3 5.04.2021, 19:33

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Алексей Навальный

У российского политика сильный кашель и температура.

В Instagram Алексея Навального от его имени опубликован новый пост, в котором говорится, что у оппозиционера сильный кашель и температура 38,1, а в его отряде три человека госпитализированы с туберкулезом.

«Цитирую официальные данные с сегодняшнего замера температуры: «Навальный А.А., сильный кашель, температура 38,1», — говорится в сообщении. Оппозиционер добавил, что не доверяет тюремным врачам, но не откажется от визита частного доктора за свой счет.

«В отряде 15 человек, то есть 20% численности болеют, это сильно выше эпидемиологического порога», — написал Навальный. Он также указал на антисанитарию, отсутствие лекарств и плохое питание в месте своего заключения. При этом оппозиционер добавил, что продолжит голодовку.

24 марта адвокат Навального Ольга Михайлова сказала, что в колонии у него начались проблемы со здоровьем, в том числе боли в спине. На следующий день защитник указала, что нога у оппозиционера стала «практически недееспособной». Навальный требует пригласить ему врача и выдать лекарства. По его словам, сделать это ему не разрешили. По этой причине оппозиционер объявил 31 марта голодовку.

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