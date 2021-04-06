«Перспективный» российский бомбардировщик ПАК ДА оказался запоздалой первоапрельской шуткой 5 Александр Коваленко, sprotyv.info

6.04.2021, 11:37

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Итогом четырехлетних разработок стал буклет двигателя.

В апреле 2017 года российское информационное агентство ТАСС сообщило радостную для многих ура-патриотов новость, а именно — в начале 2020 года будет представлен первый опытный образец российского перспективного авиационного комплекса дальней авиации — ПАК ДА. Это и вправду прозвучало как грандиозный прорыв, ведь на тот момент Россия продолжала нещадно эксплуатировать старый советский парк стратегической авиации (Ту-95, Ту-160 и Ту-22М), не привнеся в развитие данного плацдарма ничего нового за четверть века существования такого образования как Российская Федерация.

Однако в 2020 году российские ура-патриоты увидели не первый опытный образец российского перспективного авиационного комплекса дальней авиации — ПАК ДА, а рекламный буклет двигателей Р119-300 для самолетов дальней авиации.

Мягко говоря, российские ура-патриоты почувствовали себя обманутыми. Ждали не имеющий аналогов в мире самолет, а получили – буклет двигателя!

Но, намедни, 4 года спустя после обещаний представить первый опытный образец ПАК ДА, стало известно, что Министерство обороны России утвердило окончательный вид данного самолета, а планируют принять бомбардировщик на вооружение до 2027 года.

Конечно, такая новость тут же стала самой обсуждаемой в профильной среде российских экспертов, особенно в формате не скрываемых угроз странам НАТО. А как же иначе, ведь Россия в скором времени получит не имеющий аналогов в мире бомбардировщик, неуязвимый для ПВО Североатлантического альянса.

И в то время как США десятилетиями успешно эксплуатирует Northrop B-2 и Rockwell B-1, а в перспективе и B-21 Raider, отличающиеся высоко технологичностью и применением реальных стелс-технологий, а не их имитацией, Россия всех пытается убедить в том, что ее ПАК ДА будет лучше и высокотехнологичнее. Но, в данном случае, российским экспертам следовало бы задать не столько вопросом, будет ли их самолет таковым, а будет ли он вообще.

Дело в том, что ПАК ДА — это совершенно новый концептуальный опыт для российского авиастроения — бомбардировщик с совершенно новым планером и силовой установкой. И за четверть века своего существования, Российская Федерация построила только один самолет, приблизительно соответствующий пятому поколению – многострадальный Су-57.

Безусловно, можно вспомнить Су-35, МиГ-35, Ил-112В (который толком до сих пор так и не летает) выпущенные российскими авиастроителями после развала РФ, но это будет не корректно. Не корректно, поскольку Су-35 это глубокая модернизация Су-27, равно как и МиГ-35 – глубокая модернизация МиГ-29, а Ил-112В, это, по сути, укороченная версия Ил-114.

Лишь Су-57 обладал принципиально новым планером и под него создавался двигатель нового поколения «Изделие-30». Но с учетом того, что истребитель, работа над которым официально стартовала в 2001 году, а реально велась еще с 80-х годов прошлого века, до сих пор не является полноценным истребителем пятого поколения с серийным двигателем нового поколения, можно прикинуть, сколько у россиян уйдет времени на гигантский ПАК ДА, существующий пока только в виде 3D макета.

Создавая Су-57, официально 20 лет, а не официально — 40 лет, российские авиастроители так и не смогли довести его до ума, в эпоху сверхприбылей от экспорта нефти и газа, а также доступности западных технологий.

И вот, МО РФ заявляет о том, что в 2027 году они готовы принять на вооружение стелс-бомбардировщик, двигатель для которого пока существует только в виде буклета, а окончательный внешний вид самого самолета был утвержден 2 апреля 2021 года?

Как по мне, так это была, запоздалая первоапрельская шутка.

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко, sprotyv.info

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