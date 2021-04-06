Виктор Бабарико: Я предлагал другие варианты развития страны 9 6.04.2021, 22:02

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фото: belaruspartisan.by

Экс-кандидат на пост президента дал показания по своему сфабрикованному делу.

Бывший кандидат в президенты Виктор Бабарико впервые дал показания по своему делу. Он заявил, что категорически отрицает предъявленные обвинения, передает «Радыё Свабода».

Сначала Виктор Бабарико попросил сделать перерыв и выделить полтора-два часа на конфиденциальную встречу с адвокатами, «чтобы получить юридическую защиту и помощь, реализовать свое право на защиту». Однако судья ходатайство не удовлетворил. Затем Бабарико попросил дать ему возможность задать уточняющий вопрос, но судья сказал, что «в суде вопросы не задаются».

В начале своего выступления Бабарико заявил, что категорически против предъявленных обвинений. В целом он назвал уголовное преследование себя, а также своего сына и друзей, коллег и партнеров «совершенно необоснованным» и «политически мотивированным».

«Они не преследуют цель установления вины, доказательства вины, а преследуют с самого начала только одну цель - мое неучастие в политическом процессе, а именно выборы Президента Республики Беларусь. Я говорил об этом с самого начала», - сказал Бабарико.

«Я предлагал другие варианты развития»

Он рассказал, что в 1995 году был нанят на должность главного эксперта Белгазпромбанка и через пять лет стал председателем его правления. За 20 лет управления банк вырос из небольшого финансового учреждения в одно из крупнейших в Беларуси с прибылью около 50 миллионов долларов.

Бабарико сообщил, что 12 мая 2020 года он объявил о своем намерении баллотироваться в президенты Беларуси, поскольку считает, что опыт и результаты, достигнутые в качестве управляющего банком, могут быть востребованы в стране.

«Я предлагал другие варианты развития, отличные от нынешней системы, которая все еще существует, устаревшей, квазисоциалистической и квазисоветской системы», - сказал Бабарика.

Этими словами судья прервал Бабарико и велел ему дать объяснения по обвинению. Бабарико просил его не перебивать.

Далее он сказал, что его позиция не осталась незамеченной большей частью гражданского общества, а также одним из кандидатов, Александром Лукашенко, и тогда «был запущен механизм нашего уголовного преследования и преследования людей, которые работали со мной».

За 9 месяцев он стал «наверное менее пузатым буржуем»

Бабарико изложил хронологию событий, имеющих отношение к развитию его уголовного преследования. Он сказал, что все началось 12 мая, когда он сделал заявление о своем решении баллотироваться. Через неделю в его штаб-квартире была зарегистрирована одна из крупнейших инициативных групп - более 10 тысяч человек. В свою очередь, 29 мая Лукашенко заявил, что кампания Бабарико финансировалась «рукой Кремля», упоминался ПриватЛизинг, а Бабарико обвинялся в мошенничестве.

«Я публично говорю о недопустимости подобных действий и недопустимости запугивания белорусского народа. Начинаются мои поездки в регионы Беларуси», - сказала Бабарико.

За четыре дня штаб собрал более 150 тысяч подписей, а 10 июня их было уже около трехсот тысяч. Именно в этот день звучит «приказ господина Лукашенко прошерстить пузатых буржуев».

Бабарика пошутил, что за 9 месяцев он стал, «наверное, менее пузатым буржуем», и это вызвало смех в зале. Судья пригрозил, что «в целях поддержания порядка в случае необходимости все присутствующие будут удалены из зала».

Бабарико также сообщил, что 11 мая были арестованы 15 сотрудников Белгазпромбанка и его друзья, а ПФР объявило о возбуждении уголовного дела, но ему не было предъявлено обвинение.

«С точки зрения обыденной логики, это то же «китайское» предупреждение, что я должен либо уехать из страны, либо как-то перестать участвовать в политической жизни», - сказал он.

В этом время знакомые предупредили Бабарико, что его скоро арестуют и что-то надо делать. Затем Бабарика заявил, что арест его друзей был «абсолютно незаконным», и выразил готовность прийти в любое место для дачи показаний. Затем было заявление тогдашнего главы Комитета госконтроля Ивана Тертеля о причастности Бабарико к уголовным делам.

«Несмотря на прямое обвинение, я не делаю ничего, чтобы скрыться из страны, как-то повлиять на свидетеля и совершить другие незаконные действия, которые мешают нормальному, справедливому судебному разбирательству», - сказал Бабарико.

«До 18 июня никаких претензий ко мне не было»

Штаб подал в ЦИК более 120 тысяч подписей, которых было достаточно для регистрации кандидатов. Накануне ареста «начинаются прямые действия» - необоснованный арест счетов предвыборной кампании, а 18 июня - задержание Бабарико. Ходатайство его адвоката было проигнорировано, Бабарико доставили в ДФР, лишили возможности дать показания и поместили в СИЗО КГБ. Адвокаты Бабарико обратились в ЦИК с просьбой о регистрации, и все требования закона были соблюдены. Но Бабарико не был зарегистрирован из-за письма Госконтроля, хотя это не предусмотрено законом. Был задержан и сын Бабарико, основная вина которого, по словам подсудимого, состоит в том, что он «мой сын и начальник моего штаба». Эдуард Бабарико до сих пор находится в СИЗО КГБ.

Виктор Бабарико заявил, что его задержание было «абсолютно безосновательным». Он упомянул информационную подоплеку того времени, когда государственные СМИ обвиняли его и сотрудников банка, хотя расследование только началось.

По словам Бабарико, банковский сектор в Беларуси достаточно жестко регулируется и постоянно контролируется, в том числе извне. За 20 лет у Белгазпромбанка не было обнаружено нарушений, которые могли бы даже намекнуть на уголовное преследование.

«Таким образом, предъявляя обвинение, следственные органы ставят под сомнение профессионализм и целостность всей системы контроля, которая существует в банковской системе Беларуси, и профессионализм участников системы контроля», - сказал Бабарика.

Бабарика также заявил, что категорически отрицает предъявленные обвинения. Он заявил, что все уголовное преследование было направлено на устранение и дискредитацию его как реального конкурента тогдашнего «президента».

«До моего вхождения на политическое поле Республики Беларусь, до 18 июня, претензий ко мне не предъявлялось. Никаких уголовных дел против содержащихся в этой камере лиц не возбуждено», - сказал он. - Это уголовное преследование основано исключительно на добровольных показаниях людей в СИЗО КГБ. Я понимаю, что СИЗО КГБ помогает просветить память, но я никогда не думал, что здесь могут быть времена 1930-х годов».

Бывшие коллеги «оклеветали себя и пытались оклеветать его»

По словам Бабарико, преступной группы не было, и каждый действовал в интересах банка и по своей инициативе.

«Я не инициировал создание каких-либо иностранных компаний и не давал иностранным компаниям никаких команд и управления, противоречащих закону. Я не был владельцем наличных денег в обвинении. Я никогда не навязывал никаких незаконных условий сотрудничества ни одному из хозяйствующих субъектов или лично никому, - сказал Бабарико. «Я никогда не получал взятки».

Бабарика сказал, что очень удивлен, что его бывшие коллеги «оклеветали себя и попытались оклеветать его». Он объяснил это давлением в СИЗО КГБ, а также давлением на родственников.

«Это не лучшая история - знать, что ваши дети находятся в СИЗО КГБ», - сказал он.

Бабарико также сказал, что сомневается в объективности судебного разбирательства. Он говорил о давлении при принятии решений.

«В дальнейшем я пока не буду, на данном этапе отвечать ни на какие-либо вопросы, давать дополнительные объяснения и показания», - сказал Бабарико.

По словам Бабарико, его коллеги не виноваты.

«Я действительно долго не мог ответить на вопрос, правильно ли я все сделал 12 мая. Ведь последствия для дела - это 25 лет моей жизни, последствия для людей, - говорит Бабарико. «12 мая у меня был только один мотив: я хочу жить в стране, где работает закон».

После выступления Виктора Бабарико в зале раздались аплодисменты.

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