Незаконный суд приговорил Владимира Непомнящих к 2 годам и 3 месяцам колонии 10 7.04.2021, 13:22

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Владимир Непомнящих

фото: Радыё Свабода

Его осудили за «оскорбление и угрозу представителю власти».

Как сообщает «Радыё Свабода», 68-летнего гомельского политика Владимира Непомнящих суд приговорил к 2 годам и 3 месяцам колонии

Его осудили по двум статьям уголовного кодекса: 369 (оскорбление представителя власти) и 366 (насилие либо угроза в отношении должностного лица).

Cуд проходил в закрытом режиме в СИЗО-3.

«Сам Владимир Михайлович говорит, что не помнит тот момент и не помнит, чтобы угрожал. Единственное, что он сказал, — это общая фраза вроде „Организованная преступная группировка“ или „Вы за все ответите“, и то не конкретно прокурору», — сказал ранее адвокат.

Приговор суда: 2 года и 3 месяца колонии. Также суд решил, что Непомнящих должен выплатить Журавской 1000 рублей.

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