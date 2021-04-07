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Норвегия начала строительство первого в мире тоннеля для крупных кораблей

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  • 7.04.2021, 13:29
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Норвегия начала строительство первого в мире тоннеля для крупных кораблей

Необходимость сооружения вызвана своеобразными условиями навигации.

Норвегия — страна с чрезвычайно сложным рельефом, что вынуждает строить множество тоннелей и активно использовать паромы. Однако объект, проект которого разработало известное местное бюро Snøhetta, по-своему уникален. Этот тоннель будут использовать не автомобили, а корабли, причем большие, сообщает Designboom.

Подобные объекты уже строились раньше, однако они были предназначены для небольших судов, например барж. Тоннель же, возведение которого начинается на юго-западе Норвегии, предназначен для достаточно крупных кораблей. Его ширина составит 36 метров, а высота достигнет 37 метров. Длина же превысит 1,6 км. Авторы проекта рассчитывают, что работы над ним будут закончены в 2025—2026 годах.

Необходимость сооружения тоннеля вызвана своеобразными условиями навигации в прибрежных водах полуострова Стад. Подводный рельеф и сложная система течений приводят к образованию высоких волн, постоянно меняющих свое направление. Ситуацию может дополнительно усугубить сильный ветер. Прокладка уникального тоннеля должна облегчить кораблям обход полуострова.

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