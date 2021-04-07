У дочери и зятя Ельцина нашли виллу на Карибах за 15 миллионов евро 7 7.04.2021, 15:01

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Татьяна Юмашева обещала отдать заграничную недвижимость тому, кто ее обнаружит.

Зять первого президента России Бориса Ельцина Валентин Юмашев и его супруга Татьяна владеют виллой на Карибах стоимостью 15 млн евро. Об этом говорится в совместном расследовании издания «Важные истории» и «Трансперенси Интернешнл — Россия», сообщает newsru.com.

Речь идет о вилле на острове Сен-Бартелеми (Сен-Барт), который является заморским сообществом Франции и расположен примерно в 20 км от острова Сен-Мартен. Согласно данным французского коммерческого реестра, в 2020 году Валентин и Татьяна Юмашева стали владельцами зарегистрированной на острове компании CDA. В документах указано, что эта фирма была создана «для приобретения объектов недвижимости».

Супруги также оформили документы на покупку дома площадью 2,5 тыс. квадратных метров — договор от имени CDA подписал Валентин Юмашев. Вилла Юмашевых, стоимость которой составила 15 млн евро, находится на холме в 160 метрах от берега.

В ней насчитывается шесть спален и восемь ванных комнат. В доме также есть спортзал, массажный кабинет, большой бассейн и джакузи на террасе.

Остров пользуется популярностью среди миллионеров с 50-х годов прошлого века, когда американский банкир Дэвид Рокфеллер купил на нем участок прямо у пляжа. Его примеру вскоре последовали другие представители крупных бизнес-династий США. В 2009 году участок, принадлежавший Рокфеллеру, приобрел российский миллиардер Роман Абрамович.

Ранее Валентин Юмашев утверждал, что у него с женой никогда не было больших денег и иностранной недвижимости. «Если бы мы заработали миллионы, то где-то должно быть их физическое воплощение. Но ни у Тани, ни у меня нет ни самолетов, ни вилл во Франции или в Англии», — заявил Юмашев в 2011 году в интервью «Московскому комсомольцу». В свою очередь дочь Бориса Ельцина в 2010 году написала в своем блоге в «Живом журнале», что нашедший ее зарубежную недвижимость сможет забрать эту недвижимость себе.

— Франция, Лазурный берег. Периодически называются разные виллы, шале, дома и т.д. Я сказала в своем интервью журналу «Медведь» — ничего нет. И добавила, любой человек, который найдет любое имущество в любой точке мира, которое будто бы принадлежит мне, может забрать его себе. Ну, чем не хорошая история для любителей расследований?! Найдите, заберите, живите в красивом дворце или чудесной вилле до конца своей жизни, наслаждайтесь, — писала она.

Валентин Юмашев был главой администрации президента Бориса Ельцина, а затем стал советником президента на общественных началах. Об этой работе Юмашева стало известно только в 2018 году. Тогда на сайте Кремля появился указ о назначении Юмашева, но при этом выяснилось, что он является советником президента уже 18 лет.

— Ваши вопросы касаются моей личной жизни, и я, как частное лицо, имею полное право на них не отвечать. Но как профессиональный журналист я с пониманием отношусь к вашей расследовательской деятельности. Поэтому я вам дам короткий комментарий. Я действительно совсем недавно инвестировал в недвижимость на острове Сен-Барт. Основная сумма денег, потраченная на покупку дома, — это кредит, взятый в одном из российских банков, плюс заработанные деньги, с которых были заплачены все налоги. В последние годы мои основные источники дохода — дивиденды от акций En+, консалтинговая деятельность и работа в совете директоров. Мне принадлежат 1,6% акций En+, где я работал с момента создания группы и получил эти акции в качестве вознаграждения, — заявил сам Юмашев в ответ на просьбу журналистов о комментарии. Он также отметил, что является советником президента России на общественных началах и исправно платит налоги.

Напомним, ранее дочь Юмашева Полина была женой миллиардера Олега Дерипаски. СМИ сообщали, что отцу и дочери в совокупности принадлежит доля в 6,75% компании En+. В 2019 году стоимость этого пакета акций оценивали почти в 358 млн долларов. В прошлом году «Важные истории» писали, что офшорная компания Алишера Усманова Epion Holdings с Британских Виргинских островов с 2006 по 2008 год заплатила Валентину Юмашеву по соглашениям «об услугах» 6 млн долларов. Об этом говорилось в отчете подразделения Минфина США по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN).

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