Ученые: Утренние размышления способны усилить лидерские качества 4 7.04.2021, 14:55

1,574

Если начинать день с мыслей о том, каким лидером хотелось бы стать, это может повысить эффективность работы.

Исследование опубликовано в журнале Personnel Psychology. Ученые из университетов Флориды и Мичигана провели исследование, в котором взрослым участникам давалось задание посвятить несколько минут перед началом рабочего дня размышлениям о том, какими лидерами они могли бы стать. В другие дни их, напротив, просили не размышлять об этом, пишет naked science.

Выяснилось, что в те дни, когда участники «визуализировали» свою эффективность перед началом дня, они в самом деле лучше работали — эффективнее помогали клиентам и ощущали свое влияние в офисе, — чем в те дни, когда не думали по утрам о работе. Тот же эффект ученые обнаружили у тех, кто мечтает стать руководителем. «Лидерство — сложная задача, поэтому многие люди не решаются взять ее на себя, ведь она связана с ответственностью», — комментирует один из авторов исследования, профессор менеджмента Университета Флориды Клодиана Ланай.

Утренние размышления об успехах в качестве лидера, как оказалось, способны преодолеть этот барьер. Из своего исследования ученые вынесли несколько практических советов. Чтобы получить руководящую должность, специалисты рекомендуют каждое утро давать себе ответы на следующие вопросы.

Какими моментами, связанными с лидерством, в карьере вы гордитесь больше всего? Какие качества, на ваш взгляд, делают вас хорошим руководителем или сделают это в будущем? Каким лидером вы хотели бы стать? Дальше стоит представить себе, что вы уже им стали, — каковы ощущения? Какое влияние вы хотели бы оказывать на сотрудников, желаете ли мотивировать их на работу, вдохновлять и развивать их таланты? Какие навыки и качества могут помочь в достижении этих целей? Эти простые вопросы самому себе, по мнению авторов, могут полностью изменить фокус внимания на весь рабочий день.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».