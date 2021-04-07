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Ученые рассказали необычный факт о рыжеволосых людях

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  • 7.04.2021, 16:49
Ученые рассказали необычный факт о рыжеволосых людях

Результаты исследования могут быть использованы в медицине.

Международная команда ученых выяснила, почему животные с рыжим мехом по-другому чувствуют боль. Исследователи считают, что эти результаты можно перенести и на людей с рыжими волосами, пишет сайт Naked science.

Работа опубликована в журнале Science Advances. Известно, что люди с натуральными рыжими волосами, как и многие животные с рыжим мехом, имеют повышенные болевой порог и чувствительность к опиоидным анальгетикам. Ученые из Массачусетской больницы (США), Сегедского университета (Венгрия), Института клинических исследований мозга Херти (Германия), городских университетов Нагои и Осаки (Япония) провели исследование с целью выяснить причины этого явления.

За рыжие волосы и мех ответственны видоизменения рецептора меланокортина 1 (MC1R). Его же связывают с более высоким болевым порогом, чем у людей и животных с другим цветом волос и меха. Потеря функциональности MC1R ответственна за более низкий уровень проопиомеланокортина — сложного полипептида, синтезируемого кортикотропными клетками передней доли гипофиза и меланотропными клетками средней доли гипофиза.

Проопиомеланокортин расщепляется на различные гормоны, одни из которых чувствительны к боли, другие — ее блокируют. Таким образом сохраняется баланс между опиоидными рецепторами, которые подавляют боль, и рецепторами меланокоритна 4, которые ее усиливают. Низкий уровень обоих гормонов у мышей с рыжим мехом (именно они участвовали в исследовании), казалось бы, должен нейтрализовать друг друга.

Но организм, как выяснилось в новой работе, производит дополнительные вещества, не связанные с меланоцитами, которые изменяют передачу сигналов опиоидных рецепторов, участвующих в блокировании чувствительности к боли. Поэтому более низкий уровень гормонов, связанных с меланоцитами, модифицирует опиоидные сигналы, что повышает болевой порог.

Ученые предполагают, что эти результаты можно перенести и на людей, поскольку в их организме действуют те же механизмы и рецепторы. Результаты исследования, по их мнению, пригодятся для управления естественными процессами, контролирующими восприятие боли. Например, для разработки новых лекарств, ингибирующих рецепторы меланокортина 4, которые участвуют в восприятии боли.

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