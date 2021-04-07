Над Бишкеком пролетел яркий зеленый болид

Над Бишкеком пролетел яркий зеленый болид2
- 7.04.2021, 18:46
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Видеофакт.
Над столицей Кыргызстана Бишкеком заметили яркую зеленую вспышку. Возможно, это пролетел метеорит. Об этом сообщает гентство AkiPress.
"Жители Бишкека рассказали, что около 23:04, 6 апреля, заметили яркую вспышку в небе и предположили, что это возможно падение метеорита", - говорится в сообщении.
На опубликованных кадрах видно, что в небе появился яркий зеленый болид, который вспыхнул ярким зеленым цветом.
Чрезвычайные службы Кыргызстана проверяют информацию о возможном падении метеорита в Чуйской области. Предварительно, повреждений и пострадавших не было, возможно, метеорит упал за пределами страны.