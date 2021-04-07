SpaceX запустила ракету-носитель с 60 спутниками Starlink

SpaceX запустила ракету-носитель с 60 спутниками Starlink2
- 7.04.2021, 20:18
Предыдущий запуск Falcon-9 состоялся в середине марта.
Компания SpaceX запустила на орбиту тяжелую ракету-носитель Falcon-9 со спутниками компании Starlink, занимающейся предоставлением доступа в интернет. Трансляция запуска велась на сайте компании, передает РБК.
В Twitter SpaceX говорится, что на борту ракеты находятся 60 спутников.
Предыдущий запуск Falcon-9 состоялся в середине марта. Тогда на орбиту было тоже запущено 60 спутников Starlink.
В конце прошлого месяца один из обломков Falcon-9 упал на ферму в штате Вашингтон. Обнаруживший его фермер сказал, что обломок был размером с боксерскую грушу и оставил вмятину в почве глубиной в четыре дюйма (примерно 10 см). Позже в SpaceX подтвердили, что находка — часть ракету, которую запустила компания.
30 марта SpaceX провел запуск прототипа ракеты-носителя Starship, предназначенного для полетов на Луну и Марс. Аппарат смог набрать высоту 10 км и вернуться на стартовую площадку, но затем ракета взорвалась.