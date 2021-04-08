Власти мечтают о девальвации в РФ, чтобы «уронить» белорусский рубль 8.04.2021, 8:08

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Вот только есть одна «незадача».

Власти мечтают о девальвации российского рубля. Чтобы «уронить» белорусский рубль, пишет телеграм-канал «Люстэрка ўлады».

Доллар – на историческом максимуме, в обменниках его цена около 2,7.

Вчерашний релиз Нацбанка Беларуси четко показывает, что золото-валютные запасы страны ушли ниже критической точки.

Процитируем:

«Международные резервные активы Республики Беларусь на 1 апреля 2021 года, по предварительным данным, составили 6 940,0 млн. долларов США (в эквиваленте).

За март 2021 года золотовалютные резервы снизились на 174,5 млн. долларов США (на 2,5 процента) после сокращения в феврале на 88,9 млн. долларов США (на 1,2 процента).

Снижение уровня международных резервных активов по итогам марта в основном обусловлено плановым погашением правительством внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте на сумму порядка 310 млн. долларов США, а также уменьшением стоимости монетарного золота…»

За 1-й квартал резервы снизились на 7,1%. Сравнивать с 2011 годом можно, однако по соотношению резервы-госдолг ситуация хуже. Тогда резервы были чуть более $5,32 миллиардов, госдолг примерно $12,7 миллиардов. Сейчас при $6,9 миллиардов резервов, госдолг примерно $22,2 миллиарда

Девальвация позволит уменьшить обязательства по внутреннему долгу (Br11,6) в пересчете на валюту, снизить обязательства перед бюджетниками, бросить подешевевших деньжат ненасытному госсектору, немножко расшить рублевые долги этого госсектора и снизить его издержки на зарплаты.

Проблема в общем-то одна: восприятие девальвации народом. Поэтому кстати была бы девальвация в России. Просто чтобы на нее сослаться: Это – не мы, мы не хотели, но у нас нет выхода!

Вот только незадача! Ощутимой девальвации в России пока не будет. А насчет восприятия – идея довольно очевидна.

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