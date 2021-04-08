Беларусь отключила трансграничные линии электропередач с Литвой 6 8.04.2021, 9:04

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В чем причина?

В Беларуси начались испытания энергосистемы в режиме изоляции от Литвы. Отключены трансграничные линии электропередач.

Как сообщает пресс-служба, испытания призваны проверить надежность работы энергосистемы с учетом планов стран Балтии выйти из кольца БРЭЛЛ с последующей синхронизацией сетей с остальной частью Евросоюза.

В рамках 24-часовых испытаний отключаются высоковольтные линии, ведется наблюдение за режимом работы энергосистемы, а затем линии включаются с соблюдением требований безопасности. Аналогичные испытания будут проведены 11 апреля.

Работы согласованы с системными операторами стран БРЭЛЛ.

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