Беларусь отключила трансграничные линии электропередач с Литвой

Беларусь отключила трансграничные линии электропередач с Литвой6
- 8.04.2021, 9:04
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В чем причина?
В Беларуси начались испытания энергосистемы в режиме изоляции от Литвы. Отключены трансграничные линии электропередач.
Как сообщает пресс-служба, испытания призваны проверить надежность работы энергосистемы с учетом планов стран Балтии выйти из кольца БРЭЛЛ с последующей синхронизацией сетей с остальной частью Евросоюза.
В рамках 24-часовых испытаний отключаются высоковольтные линии, ведется наблюдение за режимом работы энергосистемы, а затем линии включаются с соблюдением требований безопасности. Аналогичные испытания будут проведены 11 апреля.
Работы согласованы с системными операторами стран БРЭЛЛ.