Ученые: 3000 лет назад собаки были «вегетарианцами» 8.04.2021, 12:42

Исследователи, изучавшие кости собак бронзового века в Испании, обнаружили интересную особенность.

Новое исследование согласуется с современными данными о собаках. Нынешние породы имеют значительные генетические различия, связанные с метаболизмом крахмала, пишет «Популярная механика».

Ученые считают, что, вероятно, это меню было необходимостью, так как собаки раньше пасли домашний скот и охраняли имения людей. Им была необходима насыщенная углеводами пища, которая обеспечивала бы их энергией для выполнения сложной работы.

Изначально, когда домашние собаки только появились, ученые считают, что это произошло около 14 000 лет назад, они жили на окраинах лагерей охотников-собирателей каменного века и питались их остатками пищи. Скорее всего, в те времена большую часть их рациона составляло мясо и кости, но появление сельского хозяйства вызвало изменения в их диете.

«Когда человеческие общества начали одомашнивать растения в период неолита, охота уменьшилась, и рацион человека был основан в основном на овощах», — сказала Сильвия Альбизури, зооархеолог из Университета Барселоны. «Собак тоже стали кормить растительными продуктами, в основном злаками».

Это подтверждают остатки 36 собак, которые были найдены недалеко от Барселоны. Псы жили в этих местах между 1300 и 550 годами до нашей эры. Останки были найдены в специальных ямах, что говорит о том, что люди заботились о собаках и хоронили их после смерти.

Изучив содержание углерода и азота в костях собак, авторы работы смогли определить, что же ели животные при жизни. Анализ показал, что десять собак были всеядны, девять имели диету с высоким содержанием мяса, но у остальных 17 не было выявлено никаких признаков употребления мяса.

Ученые отмечают, что если бы псы питались растениями в течение нескольких поколений, такая вегетарианская диета привела бы к развитию более слабых челюстей. Однако поскольку большое количество собак жило в более холодном климате, где сохранились сообщества охотников-собирателей, они продолжали питаться в основном мясом.

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