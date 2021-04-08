NASA увидело «радугу» на Марсе, которой там не может быть 8.04.2021, 16:12

Компания объяснила, почему она появилась.

Марсоход NASA Perseverance снял фото, на которое попала радуга, пересекающая марсианское небо. Снимок сделан на заднюю камеру, предназначенную для предотвращения опасностей. Изображение быстро распространилось в социальных сетях, а пользователи Reddit и Twitter начали строить теории, откуда радуга могла взяться на Красной планете. В ответ NASA опубликовало пост, в котором объяснило причины этого явления, пишет naked-science.ru.

«Многие спрашивали: это радуга на Марсе? Радугу создает свет, отраженный от капель воды. Но для конденсации воды здесь недостаточно, а жидком виде она не может существовать — слишком холодно. Эта дуга — вспышка линзы», — написали представители агентства 6 апреля.

«У меня на передних камерах есть «солнцезащитные очки», которые нужны, чтобы двигаться вперед. Иметь их на спине не так важно, поэтому на изображениях с задних камер вы можете видеть разные явления», — написали американские специалисты в Twitter от имени уже самого марсохода.

Perseverance приземлился в марсианском кратере Езеро 18 февраля. Сейчас он готовится наблюдать за полетами вертолета NASA Ingenuity, которые должны начаться 11 апреля. После того как Ingenuity завершит миссию, марсоход сфокусируется на собственных исследованиях. Он будет искать признаки древней жизни на дне Езеро, где миллиарды лет назад располагались озеро и дельта реки.

Еще Perseverance соберет и сохранит несколько десятков интересных образцов. В будущем их доставят на Землю и ученые детально изучат породы. Возможно, они прибудут на нашу планету уже в 2031 году, в рамках совместной кампании NASA и Европейского космического агентства.

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