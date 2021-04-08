Ученые открыли коричневые карлики с рекордно быстрым вращением 8.04.2021, 17:41

Расчеты показывают, что такая скорость близка к пределу.

Коричневые карлики — объекты, находящиеся на границе между планетами и настоящими звездами. Они заметно крупнее планет, и некоторое время в их недрах даже происходят термоядерные реакции. Однако для запуска слияния протонов массы карликов недостаточно, и после того как остальные легкие элементы заканчиваются, они начинают медленно остывать, так и не засияв.

Команда ученых во главе с Меган Тэннок (Megan Tannock) из Университета Западного Онтарио в Канаде обнаружила три коричневых карлика, которые вращаются необычайно быстро. На полный оборот вокруг оси у них уходит всего несколько часов. Расчеты показывают, что такая скорость близка к пределу, после которого карлик просто разорвут центробежные силы. Об этом ученые пишут в статье, готовящейся к публикации в новом номере журнала Astronomical Journal (перевод – naked-science.ru).

Для наблюдений астрономы использовали космический ИК-телескоп Spitzer, а также наземные инструменты: работающий на Гавайях телескоп Gemini North и чилийский Magellan Baade. Spitzer позволил с высокой точностью отследить колебания яркости коричневых карликов: по мере того, как эти тела поворачиваются к нам той или иной стороной, их яркость меняется в зависимости от пятен и других деталей на поверхности. Другие телескопы регистрировали вращение по периодическому сдвигу спектральных линий молекул в атмосферах далеких объектов.

Эта работа позволила найти три коричневых карлика (2MASS J04070752+1546457, 2MASS J12195156+3128497 и 2MASSJ03480772−6022270), скорость вращения которых на экваторе достигает поразительной величины в 370 000 километров в час — на порядок больше, чем даже у стремительно вращающегося Юпитера. Полный оборот вокруг оси они делают лишь немногим больше чем за час. «Сравнительно слабая гравитация карликов с трудом удерживает их в целости», — говорит один из авторов находки Сэнди Леггетт (Sandy Leggett).

Ученые предполагают, что эти коричневые карлики приобрели такую скорость постепенно. Подобные объекты рождаются, как и звезды, в ходе коллапса газопылевого облака и первоначально сохраняют его вращение. Однако с возрастом, завершив термоядерные реакции, карлик остывает и сжимается, уменьшаясь в размерах. По закону сохранения углового момента это приводит к ускорению вращения — как у спортсмена-фигуриста, который, закрутившись, прижимает руки ближе к телу.

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