Таракан превратил Беларусь в «черный» логистический хаб Европы 2 9.04.2021, 14:18

9,500

иллюстрационное фото

Все начиналось с «Торгэкспо» и фонда Махмуда Эсинбаева.

Беларусь гордится, что занимает выгодное транспортно-логистическое положение. Критики отвечают, что не умеем извлекать из него выгоду. А мы поспорим. Умеем и давно. Только делает это в большей стране не государство, а именно хунта, пишет телеграм-канал «Ник и Майк»

Коллега из Москвы справедливо отмечает, что вся цель различных союзов, сообществ и прочих объединений с Россией для Беларуси заключалась только в одном - отсутствие таможенной границы на Востоке. Из которой прямо вытекает возможность контрабандных поставок.

Как все начиналось

Первым этапом стали времена подконтрольной хунте контрабанды, с которыми связаны такие компании, как «Торгэкспо» или фонд Махмуда Эсинбаева. Но это попытка покрысятничать в свой карман. Объемы большие, но не грандиозные. С учетом того, что схематозы приносили барыши исключительно в карман «младших братьев», все это со скандалом прикрыли.

Хотя сам идея - как делать деньги из воздуха не забылась. Нужно было ее переформатировать.

Сахарный бум

Были истории с сахаром, который на белорусских заводах из тростникового превращался в свекловичный, несмотря на скромные урожаи сахарной свеклы в Беларуси. К слову, переход на местное сырье после того, как Россия дала по липким лапам, привел к катастрофическому положению сахарных заводов в Беларуси. И опять начались схематозы с липовыми отгрузками, переупаковкой.

Закончилось все громким делом «сахарной мафии», которую крышевал ГУБОПиК. Итог три из четырех заводов уже ходячие мертвецы. По четвертому заводу просто не было публикаций аудиторских заключений. А ведь были планы еще один завод построить.

Разбавители и растворители

Были растворители и разбавители, которые закончились еще одним белорусско-российским скандалом. Контрабанда была уже на миллиарды долларов. К слову, здесь не все так однозначно и такие объемы не могли фигурировать без «молчаливого согласия». Скорее всего, просто жадность фраера сгубила. И потеряв берега, белорусские участники схематоза просто обнаглели и у них «глаза позеленели». В общем, схему прикрыли. Хотя попытки ее реанимации предпринимаются с украинскими партнерами.

Новые санкции

Или сейчас санкции на белорусскую нефтянку планируют обходить с «Лукойлом». Российские порты в помощь, в которых беларусские нефтепродукты смешаются с российскими, - и добро пожаловать в Европу или еще куда-то там. Проверенные кадры с «Нафтана» уже в ИООО «Лукойл-Белоруссия».

Но самое интересное началось с игрой в санкции-контрсанкции Запада с Россией. Потреблять в России санкционку стали не намного меньше. Что-то заместил внутренний производитель, а белорусским пищевикам пришлось потесниться. Но современный мир потребления не терпит дефицита. В чем неэффективность режима санкций - в его долгосрочности. Потому что находятся обходные пути и лазейки. А тут такая лазеища - целая страна с «выгодным транспортно-логистическим положением».

Белoрусский схематоз

Санкции ударили по российской экономике - в целом да. Но позволили взять под контроль самые вкусные в прямом смысле этого слова импортные товаропотоки и их канализировать. Кому санкции, а кому золотая жила. И здесь очень кстати белорусские партнеры пригодились - все эти «Газ Венчуре», «Глобалкастомы», «Бремино» и прочие таможенные оффшоры внутри страны, освобожденные от уплаты ввозного НДС. И которым к тому же высочайше разрешено занижать стоимость товара в инвойсах, путем предоставления скидок 70-90 процентов от цены.

И эти схемы существуют, потому что они выгодны получателю грузов. Европейским партнерам немного фиолетово, куда там в итоге испанские мандарины или польские груши попадают и как. У них все чисто. И во времена ковида сбывать товар важно.

Серая зона в Европе

А вот роль Беларуси в этом всем - быть таким черным логистическим и таможенным хабом. Переоформление, переупаковка, перевалка, «перетаможка» - кстати классный термин от любителя таких схематозов Семашко.

Обвинять исключительно белорусскую хунту в контрабанде в Россию в условиях того, что таможня работает с использованием российского ПО для таможенного и фитосанитарного контроля, немного глупо. Все потоки контролируемы. Хунта - лишь рядовой исполнитель в этой пищевой цепочке, который получает ренту за сомнительную работу по переоформлению бумажек.

Вместо вывода

Еще один печальный штрих к картине «крэпких хозяйственников» - не умеют они зарабатывать честно. Освоить, отжать, замутить тему, организовать схематоз - вот и все, на что способен их пытливый ум. А нам и стране остаются лишь разоренные предприятия, уничтоженные бизнесы и поломанные судьбы. Проклятье синепалого.

К чему это все? К тому что хунта сейчас держится, во многом только, потому что она «слишком много знает». И в условиях санкций, наложенных на Россию, им интересно поменять деда могут только на менее строптивого «логиста». Санкции не снимутся и вряд ли модифицируются. Поставки из Европы не прикроют. Значит, деда менять нужно только самим белорусам, о чем мы не раз говорили.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».