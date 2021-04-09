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Станислав Шушкевич: Не может быть переговоров с человеком, который занимает должность незаконно

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  • 9.04.2021, 16:10
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Станислав Шушкевич: Не может быть переговоров с человеком, который занимает должность незаконно
СТАНИСЛАВ ШУШКЕВИЧ
ФОТО: KP.BY

Какие могут быть переговоры с человеком, который занимает должность незаконно?

Об этом первый руководитель независимой Беларуси Станиславом Шушкевичем заявил busel.online:

— Переговоры не могут быть с человеком, который фальсифицировал выборы и занимает должность незаконно. С кем могут быть переговоры? С его подчиненными тоже бессмысленно, потому что построена пирамида «я начальник, ты дурак». Я считаю, что можно найти занятие лучше, чем призывать к этим переговорам. Но я не могу посоветовать, что делать в этом положении. Есть задумка, есть дорожная карта, есть достойные люди в оппозиции, очень грамотные, квалифицированные, поэтому эти люди ищут выход. Но выход можно не найти, поскольку должность фальшивая, он не является президентом, поскольку он не избран. Он публично провален, нельзя в Минске найти человека, который голосовал за него.

— От кого Лукашенко может получить реальные гарантии неприкосновенности?

— Ни от кого. Если он преступник, он должен за это отвечать. Решает суд, подозрения есть по многим позициям, в том числе по его заявлениям. Он чистил без суда и следствия дорогу, как он сам многократно заявлял, он взаимодействовал с организованной преступностью в Гомеле. Я даже привожу его цитаты в своей книге «Белорусский неокоммунизм». Поэтому какие могут быть гарантии? За преступления давать гарантии? Если бы он не допускал преступления, то у него были бы абсолютные гарантии.

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