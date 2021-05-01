Экономист: «Нафтан» и крупнейшие предприятия накрывает волна увольнений и сокращения зарплат 6 1.05.2021, 8:04

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Экономика подтачивает систему власти в Беларуси.

Активист забастовочного движения из Новополоцка рассказал, что сотрудников «Нафтана» готовят к сокращениям и урезанию зарплат. Сайт Charter97.org поговорил с экономистом Борисом Желибой о состоянии предприятий, а также почему у украинских врачей и учителей средняя зарплата выше белорусской.

– В свое время «Нафтан» называли «флагманом» и бюджетообразующим заводом. В чем причина такого сегодняшнего состояния?

– Значимость «Нафтана» есть и остается, поскольку два белорусских нефтеперерабатывающие предприятия дают где-то 11% валютной выручки. Конечно, если раньше цены на нефть были высокими и два наших НПЗ были высокорентабельный, то сейчас доходность снизилась, но эти предприятия остаются прибыльными, в том числе и «Нафтан».

Сейчас меняется ситуация в связи с американскими санкциями по отношению к предприятиям «Белнефтехима». Режим этих санкций по сравнению с тем, когда они вводились в первый раз, сильно поменялся. Как подчеркивают аналитики, под санкции могут попасть и партнеры, которые взаимодействуют с санкционными предприятиями. Имеется в виду, и покупатели, и поставщики нефтепродуктов, основным из которых являются предприятия России. В первую очередь «Роснефть», «Роснефтегаз» и другие.

Сейчас начали высказываться мнения, что российские поставщики, пытаясь избежать распространение санкций, могут ограничить, чуть ли не прекратить, поставки нефти. Отсюда и такие высказывания, что могут быть сокращения и снижения зарплат. Размышляют и российские поставщики, и «Нафтан», как и что делать, а также какими могут быть последствия санкций США. Было заявлено, что в мае поставок не будет, видимо, «Нафтан» будет использовать те запасы, которые есть. Я допускаю,что будет снижение выпуска продукции, сокращения персонала и снижение зарплат.

Во всяком случае я далек от мыслей, что вдруг предприятие остановится, поскольку здесь сразу возникают политические проблемы. Посмотрим, как ситуация будет развиваться до июня, но я не думаю, что «Нафтан» и другие предприятия полностью остановятся. Им нужно думать, как существовать в новых условиях.

– Насколько типична такая ситуация для предприятий Беларуси?

– Эта ситуация если не типичная, то точно не редкая, потому что экономика Беларуси продолжает стагнировать. Те итоги «роста» ВВП в пределах процента, которые дает Белстат, находятся в пределах статистической погрешности.

Мы видим и другую статистику, что сокращения идут по всем большим предприятиям, как мы их называем – «флагманы». Не совсем восстановилась реальная зарплата еще по сравнению с месяцами прошлого года, здесь играет фактор инфляции. Наша экономика потихоньку свертывается, а значит наступает, как говорят экономисты, период рецессии.

– Вы упомянули, что из-за санкций США против «Белнефтихима» россияне отказываются поставлять нефть на «Нафтан». Как это может отразиться на прибылях предприятия? Будет ли власти еще туже «затягивать пояса» за счет рабочих?

– Это никогда не уходило и раньше, такое возможно. У меня такое впечатление, что если россияне заявили, что не будут пока поставлять сырье в мае, то они взяли паузу для размышления. – что делать с американскими санкциями и какие могут быть последствия.

Я повторюсь, что, наверное, «Нафтан» имеет запасы нефти, и вряд ли он будет простаивать в мае, но экономические показатели будут снижаться. Будут размышлять, что делать, и руководство «Нафтана», и другие белорусские предприятия, которые попали под эти санкции, и российские поставщики. Возможно, будет такой вариант, что «Нафтан» начнут снабжать какие-то менее значимые российские предприятия, которые в основном работают на внутреннюю российскую переработку, поэтому как-то переживут санкции.

– Минфин анонсировал существенные новшества для работников бюджетных организаций. Эксперты говорят, что «повышать» зарплаты будут за счет «оптимизации», то есть сокращения, штата. Как вы оцениваете такой подход властей? Как это скажется на качестве медицины и образования в Беларуси?

– Такое решение вытекает из состояния бюджета, который сильно недобирает по налогам и другим поступлениям, даже учитывая достаточно пессимистичный план властей с большим дефицитом. Этот дефицит по первому кварталу, по-моему, еще больше, чем запланированный.

Естественно, правительство должно принимать меры – или сокращать штаты, или замораживать зарплату. Вопрос только для какой категории бюджетников. Я считаю, что сегодня нельзя трогать врачей, потому что коронавирус не утихает. Кому больше перепадет – учителям, профессорам или чиновникам? Посмотрим, может, чиновникам тоже приостановят рост зарплат, заморозят и будут повышать только с учетом инфляции. Эта практика вытекает из реального состояния бюджета. А куда деваться? Некуда.

– Как власти смогли достичь такого антиуспеха, что в Украине, где идет война, средняя зарплата врачей и учителей выше белорусской?

– Добились. Я не знаю насчет учителей в Украине, но зарплата профессорского состава была и раньше значительно больше, чем в Беларуси. Когда-то общался с коллегами, которые приезжали к нам в Минск, и не очень скромно спрашивал у них, потом сильно удивился. Они говорили, что этого добились и раньше, во времена академика Бориса Патона. Наверное, у них и зарплаты учителей выше. Таковы акценты в нашей экономике.

Если говорить о белорусских бюджетниках, то наиболее высокие зарплаты всегда были у людей, которые носят погоны – силовиков, а также у чиновников. Другим бюджетникам выдается по остаточному принципу, однако сейчас были вынуждены поднять врачам в связи с ковидом. Так оно и остается в новейшей истории Беларуси, поэтому украинцы идут вверх, экономика подтягивается, у них хороший рост ВВП.

Молдаване тоже подтягиваются, у них уже минимальная зарплата стала выше белорусской. Таким образом, они скоро догонят нас и по остальным зарплатным позициям. Такова статистика.

– Недавно появилась информация, что режим сокращает и чиновников. Понимают ли работники государственного управления ясный сигнал: режим заботится только о себе, он готов уволить любого, если это потребуется?

– Чиновники должны уяснить, что как бы их ни защищала власть, не трогала штаты и зарплаты – эти времена могут пройти. Общее состояние экономики таково, что эти сокращения добираются и до них. Об этом нужно тоже думать.

– Могут ли такие действия усилить раскол в системе госуправления?

– Скажем так, могут подтачивать. Люди начинают задавать вопросы, – а что будет дальше, какая дальше перспектива, поэтому они больше об этом задумываются. Конечно, такие явление могут быть среди чиновников.

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