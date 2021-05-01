Россия отправит на металлолом последнюю крупнейшую атомную подлодку СССР 1.05.2021, 19:27

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Иллюстрационное фото

Дальнейшая эксплуатация слишком «затратна и нецелесообразна».

Последняя находящаяся в составе ВМФ России атомная подлодка класса «Акула» - ТК-208 «Дмитрий Донской» - будет выведена из эксплуатации и утилизирована.

Самая большая действующая субмарина в мире, построенная в 1970х и спущенная на воду в 1980 году, прослужит еще три-четыре года до полной выработки топлива в ядерном реакторе. Как пишет finanz.ru, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в судостроительной отрасли.

Перезагружать реактор и модернизировать 170-метровый корабль, способный нести на борту 20 твердотопливных баллистических ракет Р-39, не планируется. Его дальнейшая эксплуатация оценивается как «излишне затратная и нецелесообразная», пояснил источник РИА.

После завершения службы «Дмитрий Донской» планируют законсервировать, а затем отправить на утилизацию в бухте «Севмша» в Северодвинске. Два года назад туда же для порезки на металлолом прибыли еще две подлодки этого типа - «Северсталь» и «Архангельск».

Еще три субмарины, оставшиеся после развала СССР, были порезаны на металл в 2005-09 гг. «Дмитрий Донской» прошел капитальный ремонт и с 2004 года был модернизирован под ракеты «Булава».

Строительство атомных подлодок-гигантов в 1970х позволило СССР достичь паритета с США по морским стратегическим ядерным силам и помогло в итоге заключить договор ОСВ-2. Позднее американцы модернизировали свои стратегические лодки класса «Огайо» под носители крылатых ракет «Томагавк».

Ряд российских военных предлагали поступить также - переделать оставшиеся «Акулы» в носители крылатых ракет. По разным оценкам, одна лодка после модернизации могла бы нести от 100 до 160 крылатых ракет «Калибр», «Оникс» или «Циркон».

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