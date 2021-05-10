Белорусы США потребовали освободить политзаключенных возле штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке 10.05.2021, 10:20

Фотофакт.

В это воскресенье, 9 мая, возле штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке состоялся митинг в поддержку политзаключенных в Беларуси, сообщил сайту Charter97.org активист Вадим Васильев.

Участники мероприятия выразили солидарность с политзаключенными в Беларуси и потребовали их освобождения, а также выразили свой протест против тирании Лукашенко.

«Белорусам, живущим в Америке, важно выразить свою солидарность и поддержку всем политическим заключенным, а так же людям, которые сейчас митингуют против их заключения.

Лукашенко должен ответить за убийства и репрессии», — рассказал активист.

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