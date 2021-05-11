Путин внес в Госдуму проект о денонсации договора по открытому небу 11.05.2021, 9:19

1,918

В качестве субъекта законодательной инициативы указан «президент России».

В базе данных Государственной Думы зарегистрирован законопроект о денонсации Договора по открытому небу (ДОН). В качестве субъекта законодательной инициативы указан президент России, сообщает РБК.

США вышли из этого договора в ноябре 2020 года, когда президентом был Дональд Трамп. В январе Москва объявила о начале процедуры денонсации этого договора.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».