Путин внес в Госдуму проект о денонсации договора по открытому небу
- 11.05.2021, 9:19
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В качестве субъекта законодательной инициативы указан «президент России».
В базе данных Государственной Думы зарегистрирован законопроект о денонсации Договора по открытому небу (ДОН). В качестве субъекта законодательной инициативы указан президент России, сообщает РБК.
США вышли из этого договора в ноябре 2020 года, когда президентом был Дональд Трамп. В январе Москва объявила о начале процедуры денонсации этого договора.