Президент Латвии: Восточные страны НАТО должны помочь Беларуси создать демократическое государство 11.05.2021, 11:07

Эгилс Левитс

Белорусский народ очет быть свободным.

Страны «Бухарестской девятки» (B-9), объединяющей восточные страны НАТО, не должны забывать о своих ближайших соседях, заявил президент Латвии Эгилс Левитс на саммите объединения 10 мая, пишет сайт naviny.by.

«Безусловная поддержка стремлению Украины и Грузии интегрироваться в евроатлантические структуры является нашей обязанностью. Белорусский народ также хочет быть свободным в своем политическом выборе. Жители всех этих трех стран готовы защищать свои демократические права перед авторитарной властью. Мы должны помочь этим трем государствам создать свободное, демократическое государственное управление — как это сделали мы сами после падения железного занавеса», — цитирует Левитса его пресс-служба.

Ранее в этот же день президент Польши Анджей Дуда на совместной пресс-конференции с главой Румынии Клаусом Йоханнисом в Бухаресте, касаясь Беларуси, заявил: «Нам бы очень хотелось, чтобы эта страна двигалась в сторону демократии, стала действительно полностью суверенной и независимой страной. Мы бы хотели, чтобы эти устремления и чаяния белорусского народа были реализованы… Сегодня мы должны быть очень бдительными, наблюдая, во-первых, за ситуацией, а во-вторых, быть готовыми в случае какой-либо угрозы с той стороны. Но мы также должны стать на защиту Беларуси на международном уровне, чтобы ее суверенитет сохранился».

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