Лауринас Кащюнас: Контрабанда — государственная политика белорусских властей 6 11.05.2021, 17:39

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фото: VSAT

Литва усилит контроль границ для борьбы с контрабандой белорусских сигарет.

Литва намерена усилить контроль госграниц, чтобы не допустить ввоза белорусских контрабандных сигарет. Об этом сообщил председатель парламентского комитета по нацбезопасности и обороне Лауринас Кащюнас, пишет Delfi со ссылкой на BNS.

По его словам, контрабанда составляет 20–30% всего рынка сигарет, а белорусские сигареты – «абсолютное большинство».

На прошлой неделе комитет обсуждал борьбу с белорусской контрабандой с экспертами, поскольку, по словам Кащюнаса, масштабы проблемы растут. Технологически же для их решения вся граница пока не оснащена.

«Очевидно, что это белорусская государственная политика, около Минска даже построили фабрики, предназначенные для производства контрабандных сигарет для Литвы», – заявил он.

По данным ученых Литовского университета медицинских наук, в 2019 г. 10,7% всех выкуренных в Литве сигарет были нелегальными, а 82% были произведены на гродненской фабрике «Неман». По данным литовской таможни, контрабанда сигарет из Беларуси выросла с 85% в 2019 году до 93% в 2020 г.

В прошлом году литовская таможня задержала в два раза больше контрабандных сигарет, чем годом ранее. В 2018-м 34% контрабанды задерживали внутри страны, а с 2019 года на границе с Беларусью было задержано 54%, а в 2020-м – 64% нелегального товара.

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