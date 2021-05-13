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Удар по режиму: европейские банки отказываются от сделок по белорусским нефтепродуктам

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  • 13.05.2021, 16:01
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Удар по режиму: европейские банки отказываются от сделок по белорусским нефтепродуктам

Трейдеры ожидают, что Европа может ввести похожие на США санкции.

Агенство Argus сообщает, что несколько европейских банков уже отказывают в финансировании сделок по реализации белорусских нефтепродуктов, сообщили участники рынка. Кроме того, некоторые трейдеры ожидают, что Европейский союз вскоре может ввести аналогичные санкции, что сделает невозможным финансирование таких сделок и в евро, сообщает Telegram-канал «ЭКАНОМІКА ПА-БЕЛАРУСКУ».

В одной из торговых компаний обратили внимание на пункт в санкциях, который гласит, что любое физическое или юридическое лицо, которое «оказывает финансовую, материальную или технологическую поддержку» компаниям, находящимся под санкциями, может быть подвергнуто риску введения санкций в отношении себя.

Таким образом, даже одна транзакция может быть истолкована как нарушение постановления властей США.

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