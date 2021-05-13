Минимальная зарплата в американском McDonald's превысила доходы 97% населения России 2 13.05.2021, 20:02

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фото: Leah Frances / The New York Times

Самый низкооплачиваемый работник McDonald's будет получать $1760 в месяц.

McDonald's Corp. повысит заработную плату работников своих американских ресторанов, сообщает CNBC.

Сотрудники, не относящиеся к административному персоналу, примерно в 660 собственных ресторанах McDonald's в США на начальном уровне будут получать 11-17 долларов в час, а супервайзеры 15-20 долларов в час.

Повышение зарплаты на 10% затронет около 36 тысяч человек.

В результате даже самый низкооплачиваемый работник McDonald's при полном рабочем дне будет получать 1760 долларов в месяц.

По текущему курсу это около 130 тысяч российских рублей, что больше месячного дохода 97,3% населения России, следует из данных Росстата.

Согласно официальной статистике на конец первого квартала, лишь 2,7% граждан РФ получали в месяц больше 100 тысяч рублей, передает finanz.ru.

Лишь 6,4% россиян имели доход от 75 тысяч рублей в месяц, тогда как 80,1% зарабатывали меньше 45 тысяч. Больше половины - 53,7% - жили на сумму меньше 27 тысяч рублей в месяц, то есть 12 долларов в день.

Каждый третий - 34,5% - имеет доход до 19 тысяч рублей, то есть вынужден жить на 633 рубля, или 8,4 доллара в день.

Каждый пятый - 20,4% - получает до 14 тысяч рублей, или 6,2 доллара в день, а у 9,7% населения доходы не превышают 10 тысяч рублей в месяц.

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