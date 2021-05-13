Правительство Польши планирует расширить программу «Семья 500+» 13.05.2021, 22:28

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фото: MONKPRESS/East News

В рамках этой программы польские семьи уже получили более 140 млрд злотых в виде ежемесячных пособий.

Премьер Польши Матеуш Моравецкий, открывая в Варшаве международную конференцию, посвященную демографии и семейной политике в странах Вышеградской группы под названием V4+COALITION PRO FAMILIA, отметил, что Польша придает приоритетное значение семейной политике. Он добавил, что одной из основных целей польского правительства является также продвижение семьи в политике Европейского Союза, передает «Радио Польша».

Глава польского правительства подчеркнул, что в рамках программы «Семья 500 плюс» польские семьи получили более 140 миллиардов злотых в виде ежемесячных пособий и эта программа будет расширена. «Внедрение программы, которая стала фундаментом семейной политики и ознаменовала собой радикальную смену в подходе государства к проблемам семьи, было возможным благодаря трансформации системы госфинансов. Через несколько дней мы представим продолжение этой программы», – отметил премьер Матеуш Моравецкий.

Министр семьи и социальной политики Марлена Малонг уточнила, что молодые поляки нуждаются в помощи государства в приобретении жилья и трудоустройству, обеспечении стабильности материального положения и финансовой безопасности. Она добавила, что в государственной программе под названием Новый план обустройства Польши, которая будет вскоре озвучена, должное внимание будет уделено оказанию материальной помощи молодым семьям.

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