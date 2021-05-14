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Председателю «Союза поляков Беларуси» продлили срок содержания под стражей на 5 месяцев

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  • 14.05.2021, 20:33
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Председателю «Союза поляков Беларуси» продлили срок содержания под стражей на 5 месяцев
фото: фейсбук Анжелики Борис

Анжелику Борис задержали в Гродно 23 марта.

Председатель «Союза поляков Беларуси», политзаключенная Анжелика Борис останется под стражей ближайшие 5 месяцев. Такое решение приняла Генпрокуратура. Как передает «Белсат», об этом сообщает портал znadniemna.pl со ссылкой на собственные источники.

Анжелику Борис задержали 23 марта в Гродно. На нее составили протокол за организацию «несанкционированной массовой акции» и арестовали на 15 суток. Затем оказалось, что она стала фигуранткой уголовного дела за «разжигание вражды». Генпрокуратура постановила продлить ей срок содержания под стражей еще на 5 месяцев.

Вместе с руководителем организации за решеткой находятся руководитель отделения СПБ в Волковыске Мария Тишковская, руководитель отделения в Лиде Ирена Бернацкая, член Главного совета и журналист Анджей Почобут и председатель Форума польских местных инициатив в Бресте Анна Панишева.

Представителей польского национального меньшинства лукашисты обвиняют в «разжигании национальной розни» и «реабилитации нацизма», за что им грозит от 5 до 12 лет лишения свободы.

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