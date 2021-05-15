Под Смоленском столкнулись фура и микроавтобус: пострадали 13 белорусов 15.05.2021, 11:57

Один из них находится в крайне тяжелом состоянии.

Пассажирский микроавтобус, перевозивший белорусов, столкнулся с грузовиком на трассе М1 «Беларусь» в Сафоновском районе Смоленской области. В результате госпитализированы 13 человек, один из них — в крайне тяжелом состоянии, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу губернатора Смоленской области.

«Сегодня утром в Сафоновском районе на 298 км [трассы] М1 „Беларусь“ произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского микроавтобуса, в котором находились 20 человек. По предварительным данным, в результате ДТП пострадали и госпитализированы 13 человек. Все они граждане Республики Беларусь», — говорится в сообщении.

Как уточняется, состояние десяти пострадавших оценивается как средней тяжести, двое — в тяжелом состоянии, один — в крайне тяжелом.

Читатель рассказал tut.by, что фура с регистрационными знаками Гродненской области, а микроавтобус — с минской регистрацией. Из буса пострадавших доставали спасатели.

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