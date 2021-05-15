С 1 июня за выезд из Беларуси придется платить: где и как 1 15.05.2021, 12:19

Что нужно знать о новом налоге для водителей.

Государственный таможенный комитет сообщает: с 1 июня областные власти страны вводят сбор за выезд из Беларуси на автомобиле. Пока что его введут только в Гомельской и Гродненской областях, хотя с другими странами (кроме России) граничат также Витебская (Латвия, Литва) и Брестская (Польша, Украина) области, пишет the-village.me.

Ранее государственные власти (а конкретно: Ирина Довгало, член постоянной комиссии по законодательству «палаты представителей») говорили, что если местный Совет депутатов принял решение о введение сбора, то оно вступает в силу и может действовать только с 1 января следующего года после принятия решения. То есть, если сейчас гродненские власти назначат такой собор в 2021-м, то взимать его начнут не ранее 2022-го.

Тем не менее, решили собирать деньги побыстрее.

Что нужно знать:

Сбор взимается с механического транспортного средства, имеющего не менее четырех колес, технически допустимая максимальная масса которого не превышает 5 тонн (за исключением колесных тракторов и самоходных машин).

Сумма сбора не зависит от количества пассажиров и составляет 1 базовую величину (сейчас — 29 рублей).

Сбор уплачивается в доход областного бюджета по месту расположения пунктов пропуска через границу. В случае уплаты не по месту расположения пункта пропуска, через который пересекается граница, — сбор не является уплаченным.

Документ, подтверждающий уплату сбора, предоставляется в пунктах пропуска сотруднику органов пограничной службы. В тех пунктах пропуска, в которых пограничный контроль ведется таможенными органами, документ об оплате предоставляется должностному лицу таможни.

Как оплатить

Оплатить сбор можно как до пересечения государственной границы (заранее в учреждении банка), так и при пересечении государственной границы в пункте пропуска.

Органы пограничной службы рекомендуют оплачивать сбор до прибытия в пункт пропуска, так как в некоторых из них отсутствуют условия для приема платежей. Кроме того, заблаговременная оплата сбора позволит сократить время пересечения границы.

В документе, подтверждающем уплату сбора, должны быть указаны фамилия плательщика (или наименование организации), сумма и дата оплаты, регистрационный номер транспортного средства, назначение платежа.

В случае оплаты через интернет-банкинг карт-чек можно предъявить в бумажном или электронном виде. Если индивидуальный предприниматель или организация оплатили налог со своего счета, то при выезде за рубеж нужно дополнительно предъявить экземпляр платежной инструкции с отметкой банка.

Кто освобождается от оплаты

– водители, следующие на похороны членов семьи и близких родственников, в также сопровождающие умерших для захоронения;

– участники и инвалиды Великой Отечественной войны;

– инвалиды I и II групп, а также их сопровождающие;

– участники ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС.

– граждане Беларуси, выезжающие на лечение в санаторно-курортные учреждения.

Стоит отметить, что по решению областных советов депутатов данный перечень может быть расширен.

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