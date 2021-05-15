Экс-глава Нацбанка Беларуси: Этот режим уже все проиграл, он не сможет удержаться 13 15.05.2021, 13:59

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Народ все больше настраивается против незаконной власти.

Бывший председатель Национального банка Станислав Богданкевич прокомментировал udf ситуацию в Беларуси.

«Видимо, ни о чем кроме как о мести они сейчас думать не могут. При том, что люди выходили на мирные шествия, рассчитывая, что власть у нас цивилизованная и сама подаст в отставку», – сказал Богданкевич.

«Руководство страны сейчас не думает о доверии со стороны населения, думает только о том, как в этот конкретный момент сохранить власть своих руках. Но я думаю, этот режим уже все проиграл, не думаю, что он сможет надолго удержаться», – считает Богданкевич.

По его мнению, многое в Беларуси будет зависеть от того, что Москва решит делать с Лукашенко дальше.

«Он все еще у власти только потому, что режим в России поддерживает его. Но если эта опора немного надломится, произойти может все что угодно», – полагает Богданкевич.

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