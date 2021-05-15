Долги белорусских «флагманов» побили исторический рекорд 15.05.2021, 14:33

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Больше всего обязательств накопили предприятия Минска.

Крупные и средние предприятия Беларуси еще никогда не были должны так много денег. В 2021 году рост задолженности флагманов продолжается, пишет banki24.by.

К 1 апреля суммарные долги главных предприятий страны превысили 158,7 млрд BYN. Данная сумма стала максимальной за всю историю замеров совокупных обязательств флагманов.

Предыдущий рекорд по величине накопленного долга был установлен 1 января. Таким образом, он продержался всего 3 месяца.

По официальному прогнозу от Минэкономики ВВП Беларуси за 2021 год должен составить около 158,5 млрд BYN. Это значит, что уже сейчас размер долгов предприятий-флагманов перешагнул через объем валового продукта.

В географическом разрезе больше всего обязательств накопили флагманы Минска — 43,9 млрд BYN.

В областях расстановка была следующей: Брестская — 10 млрд BYN, Витебская — 13,9 млрд BYN, Гомельская — 24,3 млрд BYN, Гродненская — 26,2 млрд BYN, Минская — 26,8 млрд BYN, Могилевская — 13,6 млрд BYN.

Относительно небольшой (на фоне остальных) размер суммарных долгов в Брестской области, видимо, связан с тем, что этот регион меньше всего затронула пресловутая комплексная модернизация.

На Брестчине чиновники не нашли столько гигантских предприятий, как в иных областях. Среди отраслей экономики по объему обязательств лидирует промышленность — 91,6 млрд BYN.

С начала года размер долга увеличился на 18,7%. Внутри промышленности первые места по величине долгов занимают энергетика (19,8 млрд BYN), пищепром (11,7 млрд BYN), деревообработка и целлюлозники (10,9 млрд BYN), машиностроение (7,7 млрд BYN).

За пределами промышленности в лидерах по сумме накопленных обязательств находятся сельское хозяйство (15,4 млрд BYN), строительство и оптовая торговля (по 7,1 млрд BYN), ритейл (10 млрд BYN), транспорт (8 млрд BYN).

Часть суммарных долгов предприятий-флагманов относится к просроченным. На 1 апреля величина этого долга составила 10,1 млрд BYN. Крупнейшие проблемные долги отразили в отчетах компании из Минской (2,4 млрд BYN) и Гомельской (2,2 млрд BYN) областей.

По Минску «мусорные» обязательства составили 1,6 млрд BYN. Как и в случае с совокупным долгом, главную часть просроченных обязательств формирует промышленность (4,6 млрд BYN).

Среди отраслей промышленности печальное лидерство по просрочке захватили пищепром (1,2 млрд BYN) и машиностроение (0,6 млрд BYN). За границами промышленности крупную просрочку отразили флагманы сельского хозяйства (2,9 млрд BYN) и строительства (0,9 млрд BYN).

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