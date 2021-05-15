СМИ раскрыли схему обогащения племянника правителя Туркменистана 2 15.05.2021, 17:00

1,728

Страна находится в глубоком экономическом кризисе последние несколько лет, несмотря на богатые запасы газа.

Племянник лидера Туркменистана наживается на продовольственном кризисе в стране. К такому выводу пришли независимые туркменские издания Turkmen.news и Gundogar совместно с Центром по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP), передает «Радио Свобода».

Речь идет о 39-летнем сыне старшей сестры президента Гурбангулы Бердымухамедова по имени Хаджимурат Реджепов. По данным журналистов, он возглавляет недавно созданную британскую компанию Greatcom Trade, которая по решению дяди-президента получила контракты на импорт продовольствия.

В марте 2016 года Бердымухамедов издал специальный указ, который предписывает правительству закупать продукты только через эту фирму. Она должна была поставить в Туркмению тонны сахара, окорочков, маргарина, а также подсолнечного и сливочного масла. Сумма сделки составила 27,5 миллионов долларов. Аналогичные подозрения вызвала шотландская Intergold, через которую в страну были поставлены кондитерские изделия на сумму 3,5 миллиона долларов.

Схема была организована в условиях острой нехватки продовольствия. Она привела к возникновению очередей по всей стране и попыткам коммерческой спекуляции: пытаясь прокормиться, люди закупали продукты с утра пораньше и затем перепродавали их.

Ситуация усугубилась настолько, что правительство вынуждено было ввести продуктовые карточки. Обменять их на еду можно лишь в ближайших к месту прописки магазинах. Субсидированные товары отпускаются с 6 до 8 утра. Средняя продуктовая норма на человека в месяц – это литр хлопкового и подсолнечного масла, а также по килограмму сахара и риса.

В последние месяцы проднорма в ряде регионов начала сокращаться. В октябре в городе Мары она составляла два куриных окорочка на семью и шесть яиц на человека. В апреле в городе Балканабаде в месяц на семью выделяли один куриный окорочок, литр растительного масла и 250 граммов сахара.

В конце прошлого месяца власти страны запретили очереди, пригрозив нарушителям тем, что лишат их субсидированной выдачи. Это произошло фактически по требованию сына президента: тот посетовал, что толпы у магазинов дискредитируют отца.

Туркмения находится в глубоком экономическом кризисе последние несколько лет, несмотря на богатые запасы газа. Пандемия усугубила кризис. Власти, однако, отрицают и факт экономической разрухи, и распространение инфекции COVID-19.

Туркмения – одна из нескольких стран мира, отрицающих проникновение вируса на территорию государства. Несмотря на это, власти вводили жёсткие карантинные меры, а источники в стране сообщали о резком росте числа больных пневмонией и смертности одновременно с началом пандемии.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».