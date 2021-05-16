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В Минске произошла серьезная авария с участием милицейской машины

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  • 16.05.2021, 12:42
  • 3,884
В Минске произошла серьезная авария с участием милицейской машины
Фото: tut.by

Фотофакт.

Фото серьезной аварии, произошедшей поздно вечером в субботу, 15 мая, в столичном микрорайоне Чижовка на пересечении улиц Ташкентская и Уборевича tut.by прислали читатели.

Судя по всему, столкновение с участием автомобиля Департамента охраны произошло из-за конфликта левого поворота.

Получить официальных комментариев по ДТП пока не удалось. В причинах произошедшего разбирается ГАИ, по нашей информации, никто серьезно не пострадал.

Фото: tut.by
Фото: tut.by
Фото: tut.by
Фото: tut.by
Фото: tut.by
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