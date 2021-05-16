Мировые авиакомпании прекратили полеты в Израиль 16.05.2021, 16:09

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Сейчас израильские компании единственные, кто осуществляют рейсы за границу.

Иностранные авиакомпании отменили свои полеты в Израиль и обратно через обстрелы в секторе Газа, оставив израильские компании единственными, которые выполняют рейсы за границу, сообщает Times of Israel.

В субботу Fly Dubai и Etihad Air, два авиаперевозчики, выполняющие полеты в Объединенные Арабские Эмираты, приостановили свою деятельность. Они присоединились ко многим другим авиакомпаний, отменили рейсы за последние несколько дней.

Авиакомпании решили приостановить полеты, несмотря на то, что Израиль на прошлой неделе договорился о перенаправлении некоторых входных рейсов из аэропорта Бен-Гурион, главного международного терминала, на посадку в аэропорту Рамон на юге страны.

Отмена касается рейсов, которые в основном были запланированы на вторник. Однако многие авиакомпании все еще имеют рейсы, запланированные с 19 мая.

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