Азербайджан не поставит Беларуси нефть в мае 1 16.05.2021, 16:38

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Фото: Reuters

Нефть из Азербайджана не поступала в Беларусь и в апреле.

Азербайджанская нефтяная компания SOCAR не будет поставлять нефть в Беларусь в мае из-за отсутствия запроса с белорусской стороны. Об этом сообщает euroradio.fm со ссылкой на заместителя начальника Департамента по организации мероприятий и связям с общественностью SOCAR Ибрагима Ахмедова.

Нефть из Азербайджана не поступала в Беларусь и в апреле.

— Наше сотрудничество с Беларусью по поставкам нефти продолжается. В то же время, мы не нарушаем международных санкций, — говорит Ибрагим Ахмедов.

Возможно, такая ситуация связана с тем, что Мозырский НПЗ уходит в июне на ремонт. Ранее планировалось, что это произойдет в середине мая. Именно туда должен поступить 1 миллион тонн азербайджанской нефти в 2021 году. Из этого объема Беларусь импортировала за первый квартал 360,1 тысяч тонн нефти.

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