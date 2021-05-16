Испания планирует открыться для туристов из стран, не входящих в ЕС 16.05.2021, 16:49

В государстве запускают кампанию по популяризации курортов.

Испания нацелена на развитие туристического сектора, пострадавшего от COVID.

На этой неделе министр туризма Испании Рейес Марото обратился к иностранцам, призвав их начать готовиться к отдыху в Испании уже сегодня.

Он подчеркнул, что сегодня условия в стране уже позволяют возобновить как международные, так и внутренние поездки. Об этом сообщает EURACTIV со ссылкой на заявление министра.

В Испании надеются принять в этом году не менее 45 миллионов иностранных гостей, что составляет чуть более половины от общего количества туристов в стране до пандемии в 2019 году. Тогда Испания заняла второе место среди самых посещаемых в мире стран, но планы на дальнейшее развитие сектора прервала пандемия.

Туризм как основной "двигатель" испанской экономики в 2019 году составил около 12,4% ВВП страны. Тем не менее, гостиничный и ресторанный бизнесы страны значительно пострадали во время карантина, как и во множестве других стран.

Ожидается, что так называемый "цифровой зеленый сертификат", предложенный ЕС, поможет привлечь в страну путешественников, Особенно - на Канарские, Балеарские острова и на побережье Коста дель Соль - излюбленное направление туристов из Великобритании и Германии.

Чтобы облегчить сложную ситуацию, правительство Испании на этой неделе развернуло рекламную кампанию под лозунгом "Вы заслуживаете Испанию" (You deserve Spain). С помощью кампании в стране хотят рассказать о разнообразии предлагаемых в Испании направлений для отдыха - от солнца и пляжа до зеленого туризма и городских экскурсий для разной туристической аудитории.

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