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Газа выпустила по Израилю 2900 ракет

  • 16.05.2021, 17:20
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Газа выпустила по Израилю 2900 ракет

Об этом заявила Армия обороны Израиля.

По территории Израиля из Газы ХАМАС выпустил 2900 ракет. Об этом заявила Армия обороны Израиля в Twitter в воскресенье, 16 мая.

Израильская армия показала видео из квартиры, куда попала палестинская ракета, которую не сбил Железный купол.

"Это ущерб, нанесенный израильскому дому всего одной из 2900 ракет ХАМАС, выпущенных из Газы по Израилю. Израильтяне подвергаются нападению. Мы продолжим их защищать", - сказано в сообщении.

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