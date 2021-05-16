Газа выпустила по Израилю 2900 ракет 16.05.2021, 17:20

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Об этом заявила Армия обороны Израиля.

По территории Израиля из Газы ХАМАС выпустил 2900 ракет. Об этом заявила Армия обороны Израиля в Twitter в воскресенье, 16 мая.

This is the damage caused to an Israeli home by just ONE of the 2900 Hamas rockets fired from Gaza into Israel.



Israelis are under attack. We will continue to defend them. pic.twitter.com/RmKgP0Tn71 — Israel Defense Forces (@IDF) May 16, 2021

Израильская армия показала видео из квартиры, куда попала палестинская ракета, которую не сбил Железный купол.

"Это ущерб, нанесенный израильскому дому всего одной из 2900 ракет ХАМАС, выпущенных из Газы по Израилю. Израильтяне подвергаются нападению. Мы продолжим их защищать", - сказано в сообщении.

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