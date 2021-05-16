The Jerusalem Post: Сообщение Израиля о начале наземной операции было сделано, чтобы заманить членов ХАМАС в туннели
- 16.05.2021, 19:19
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Вечером 13 мая израильская армия начали собирать наземные силы вдоль границы с Газой.
Армия Израиля 14 мая сообщила, что начала наземное наступление на сектор Газа. Однако это заявление было поводом, что заманить членов палестинской группировки ХАМАС в туннели, а после – атаковать, сообщило 15 мая издание The Jerusalem Post.
Вечером 13 мая израильская армия начали собирать наземные силы вдоль границы с Газой. Ранее тем же днем ЦАХАЛ заявил, что наземное наступление на сектор Газа рассматривается как реальный вариант продолжения операции "Стражи стен".
Кроме того, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что кампания против ХАМАС далека от завершения и что Израиль готовится к новым действиям.
В ночь на 14 мая в Twitter израильской армии появилось сообщение, в котором говорилось, что воздушные и наземные войска Израиля атакуют сектор Газа.