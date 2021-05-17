Как белорусские чиновники пилят государственный бюджет 1 17.05.2021, 7:31

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Выросли статьи расходов на «общегосударственную деятельность».

Министерство финансов опубликовало данные по расходам консолидированного бюджета в первом квартале 2021 года. Некоторые статьи стремительно пошли в рост, пишет «Ежедневник».

Напомним, что согласно утвержденному республиканскому бюджету на 2021 год, он его дефицит должен был составить 4 млрд рублей или 2,3% ВВП страны. Представляя бюджет на расширенном заседании Постоянной комиссии Палаты представителей по бюджету и финансам, первый заместитель министра финансов Дмитрий Кийко заявил, что республиканский бюджет сбалансированный и что дефицит будет возмещен за счет имеющихся резервов.

«Мы сознательно пошли на такой дефицит, он полностью нами управляем и контролируем», - подчеркнул Дмитрий Кийко. Насколько действительно правительство и Министерство финансов держат все под контролем, говорят итоги исполнения бюджета за первый квартал 2021 года.

Согласно данным Минфина, за первый квартал доходы Республиканского бюджета составили 9,682 млрд рублей, а расходы – 11,350 млрд рублей. Дефицит бюджета за один квартал составил 1,826 млрд рублей или почти половина всего годового дефицита. Применительно к ВВП доходы составили 26,7%, а расходы – 31,3%. В итоге за первый квартал мы имеет дефицит Республиканского бюджета в 4,6% ВВП при планируемом 2,3% ВВП за год.

Правительство планировало, что за весь год дефицит Республиканского бюджета не поднимется выше отметки 2,3% ВВП, заверяя, что ситуация полностью контролируема. Но в итоге только за первый квартал дефицит вырос в двое, что весьма показательно.

Куда уходят деньги, в какие…

Если посмотреть по структуре расходов за первый квартал 2021 года и сравнить его с первым кварталом 2020 года, то можно увидеть много интересного.

Так основным источником роста расходов выступила «Общегосударственная деятельность», куда входят не только государственные органы общего назначения, в том числе обеспечивающие деятельность президента, но также международная деятельность, резервные фонды, в том числе и фонд президента, а самая тяжелая статья – обслуживание государственного долга. Была самая тяжелая статья, теперь первенство за другими.

Если в первом квартале 2020 года на «Общегосударственную деятельность» было потрачено 1,437 млрд рублей, то в первом квартале 2021 года – 3,684 млрд рублей. Как говорится, почувствуйте разницу.

Даже расходы на здравоохранение (напомним, что в первом квартале 2020 года пандемии в Беларуси еще не было), выросли не так значительно с 1,424 млрд рублей (1 кв. 2020 г.) до 1,965 млрд рублей (1 кв. 2021 г.).

Расходы на общегосударственную деятельность пугают не только по причине такого значительного роста. Главная проблема в том, что они уже в первом квартале, то есть сразу, как был сверстан и утвержден бюджет, превысили прогнозируемые. На эту строку на весь год заложено 13,366 млрд рублей. Если умножить итоги первого квартала на четыре (по количеству кварталов в году), то получим 14,736 млрд рублей. Это, повторим, только по первому кварталу.

Еще более занимательная картина вырисовывается, если заглянуть в разбивку расходов на «Общегосударственную деятельность». В целом выросли все расходы. Например, трансферы бюджетам других уровней и государственным внебюджетным фондам увеличились почти в трое, если сравнивать с первым кварталом 2020 года – с 249,5 млн рублей до 688,1 млн рублей. Но даже этот рост не идет ни в какое сравнение с «иными расходами на общегосударственную деятельность». Если в первом квартале 2020 года «Иные» получили из бюджета 279,1 млн рублей, то в первом квартале 2021 года – 1,805 млрд рублей или в 6,5 (!) раз больше. И это при том, что на весь год, согласно утвержденному бюджету, «Иным» выделено всего 1,052 млрд рублей. А тут в первом квартале уже почти в два раза больше.

Куда пошли такие огромные средства, даже представить трудно. Для сравнения, на обслуживание государственного долга и долгов местного управления и самоуправления Беларуси в первом квартале затрачено всего 838 млн рублей. Это ранее и была самая тяжелая по расходам статья.

Еще одно сравнение. В первом квартале 2020 года на всю «Общегосударственную деятельность» было потрачено 4,8% ВВП, а в первом квартале 2021 года одни лишь «Иные» съели 5% ВВП, а вся общегосударственная деятельность – 10,1% ВВП. Зато поддержка национальной экономики снизилась с 4,1% до 3,4% ВВП, социальная политика в нашем социальном государстве – с 2,3% до 2,1% ВВП. Даже расходы на национальную оборону, несмотря на озвученные жуткие угрозы, сократились с 1,2% до 0,7% ВВП.

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