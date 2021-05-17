Лукашенко отдал север Минска под застройку арабам 5 17.05.2021, 7:58

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фото: БЕЛСАТ

Что известно и при чем тут «Дана»?

От Дроздов до Цнянки разрешено строить «человейники» даже плотнее, чем в «Минск-Мире», пишет «Белсат».

Александр Лукашенко подписал 13 мая указ об «инвестиционном проекте» по построению «экспериментального многофункционального комплекса» в Минске под названием «Северный берег». 16 мая указ был официально опубликован на Pravo.by.

Из указа следует, что:

комплекс разрешено строить в районе Долгиновского тракта и новинок, от МКАД до частных домов в районе улицы Орловской, от Цнянского водохранилища до Зацени и до самого водохранилища Дрозды;

инвестором и заказчиком назначена частная компания «Риверсайд Девелопмент Холдингз Лимитед» из Объединенных Арабских Эмиратов бизнесмена Мухаммеда Али аль-Аббара, который ранее был председателем правления «Эмирейтс Блю Скай», входившей в «Дана Холдингз» (он ранее обещал инвестировать в проект €4 млрд);

заказчику разрешено формировать цену объектов долевого строительства без ограничения прибыли, «на основании фактических затрат»;

сколько человек собираются поселить в районе, неизвестно, однако разрешено строить с плотностью не более 448 человек на гектар (в комплексе «Минск-Мир» разрешали 427 человек/га, тогда как в наиболее плотно застроенном юго-западе Минске сейчас живет около 174 человек/ га) и в среднем 14 тысяч м² жилья на гектар;

средняя площадь квартиры запланирована в 45 м² на человека, также на человека рассчитывают 6,4 м² зеленых территорий общего пользования;

стоянки и парковки должны строить из расчета на 370 машин на 1000 жителей (на 2020 год на 1000 минчан было 320 машин);

запланированы минимум две школы суммарно на 2000 мест, пять детских садов суммарно на 1500 мест, опорный пункт милиции, пожарное депо и объекты почтовой связи;

также должны построить международный выставочный центр, Центр международной торговли, три спортивных объекта и «Институт искусственного интеллекта» – о них никаких подробностей в указе нет.

Компания «Dana Holdings», с которой сначала связывали проект, в прошлом году попала под европейский пакет санкций с формулировкой «Владельцы Dana Holdings/Dana Astra поддерживают близкие отношения с Александром Лукашенко. Лилия Лукашенко. , невестка руководителя страны, занимает высокий пост в компании. Таким образом, Dana Holdings / Dana Astra получает выгоду, поддерживая режим Лукашенко». После этого «Дана» свернула деятельность двух (но не всех) своих компаний. Еще до санкций «Дана» строительство восьми домов в «Минск-Мире». Отмечалось, что его невестка Лукашенко Лилия «занимает высокий пост в компании» — «таким образом, Dana Holdings / Dana Astra извлекает выгоду, поддерживая режим Лукашенко». Еще до санкций «Дана» остановила строительство восьми домов в «Минск-Мире».

Жилье «Даны» за плотность застройки в народе прозвали «человечниками» – муравейниками для людей.

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