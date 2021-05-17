Эксперт: Лукашенко напрасно пытается реанимировать отношения с Путиным 3 17.05.2021, 8:25

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Окончательное похолодание в отношениях наступило в декабре 2019-го.

В очередном субботнем стриме независимый экономист Сергей Чалый прокомментировал версию политолога Валерия Карбалевича о том, что важных и скрытых от посторонних глаз переменах в отношениях Александра Лукашенко и Владимира Путина, пишет «Салiдарнасць».

Аналитик предложил заглянуть в это закулисье с помощью анализа речей, произнесенных в Минске и Москве к 9 мая.

«В самое трудное время войны, в решающих сражениях, определивших исход борьбы с фашизмом, наш народ был один, один на многотрудном, героическом и жертвенном пути к Победе». По мнению Чалого, в этой фразе Путина может скрываться ответ на попытки Лукашенко примерить на себя форму истинного и единственного наследника Великой Победы.

Как и реакция на прошлогоднюю публичную демонстрацию собсвенного превосходства, вылившуюся в проведение парада в разгар эпидемии коронавируса, в то время, как хозяин Кремля отсижывался в бункере, отказавшись на время от торжеств.

Эксперт считает, что в словах Путина сквозит чувство одиночества, как и в сказанном чуть ранее Лукашенко: «Друзей у нас в мире нет. Есть только интересы окружающих нас государств».

— Казалось бы, вместо того, чтобы в обоюдном единении, экстатическом праздновании, произошло то, что каждый говорит, что он в одиночестве, друзей не осталось, — говорит Чалый. И обращает внимание на ряд моментов.

Долгий симбиоз отношений Беларуси и России был основан на том, что мы продавали Москве анестезию от имперских болей, помогая ей чувствовать себя империей, способной простирать свое влияние вне собственных границ и получая за это определенные плюшки.

Фраза об оставшихся лишь интересах соседей может являться горькой констатацией факта утраты субъектности, считает эксперт. Что в свою очередь стало результатом утраты легитимности.

— Мне кажется, что в этих словах сквозит обида. Мне кажется, что это именно то, что он услышал от Путина. Это осознание: я же все время был с тобой, а теперь Путин говорит: «Извини, но санкции — это твои санкции, а мы, может, ими еще и воспользуемся для решения своих собственных задач».

Экономист считает напрасными попытки Лукашенко реанимировать отношения с российским президентом. Собственно, как и попытки реанимировать отношения с «любимой», которую он по-прежнему не намерен отдать кому бы то ни было.

Продолжая метафору с домашним насильником, Чалый напомнил о советах специалистов: чем быстрее наступит разрыв с семейным тираном, тем лучше.

По мнению эксперта, окончательное похолодание в отношениях наступило в декабре 2019-го на саммите глав государств ЕАЭС. После чего начались разговоры с Путиным на уровне «вам кашку на воде или с молоком?»

— Мы являемся свидетелями не просто охлаждения отношений, не совсем разрывом («мы позволим вам не совсем обанкротиться, но и все»). Наступает момент, либо он уже наступил, и Лукашенко проговаривает его в голове — эти отношения, пожалуй, все, — подвел итог Сергей Чалый.

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