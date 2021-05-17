В Беларуси долги по налогам, сборам и соцстраху бьют рекорды 1 17.05.2021, 9:14

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фото: tut.by

Какие области в лидерах?

Флагманы Беларуси отчитались властям по финансам за 1 квартал. Задолженность по налогам, сборам и социальному страхованию растет прямо на глазах, пишет сайт banki24.by.

К 1 апреля кредиторская задолженность крупных и средних предприятий страны по налогам, сборам и соцстраху составила 4,310 млрд BYN. Это самая большая сумма обязательств компаний за историю замеров по текущей методике.

С начала года размер долгов увеличился на 17,5%, что выше, чем за любой полный год в предыдущем пятилетии. Так, в 2016 году обязательства бизнесов выросли на 14,6%, в 2017-м — на 14,8%, в 2018-м — на 10,2%, в 2019-м — на 6%, в 2020-м — на 6,8%.

Если сравнивать сумму обязательств на 1 апреля с суммой в начале прошлой пятилетки, то она увеличилась почти вдвое — на 92,8%. Некоторую часть этого роста можно списать на инфляцию, но основная доля объясняется реальным накоплением долгов.

Крупнейшие обязательства сконцентрированы у предприятий Минска — 1,582 млрд BYN на отчетную дату. С начала 2021 года размер долгов увеличился на 12,6%.

Лидерство по скорости роста обязательств захватили Гомельская и Минская области. В Гомельской уровень долга за 2021-й поднялся на 37,9% (до 675,6 млн BYN), в Минской — на 36,5% (до 767,3 млн BYN).

Более половины обязательств накопила промышленность (2,204 млрд BYN). С начала года объем долгов промышленности вырос на 24%.

Среди отраслей промышленности больше всего кредиторки по налогам, сборам и соцстраху имел пищепром (663,6 млн BYN), нефтепереработка (297,7 млн BYN), энергетика (249,4 млн BYN), химпром (206,2 млн BYN).

По темпам прироста долгов в промышленности лидировали фармацевтика (+80,4% с начала года), химпром (59,4%), энергетика (+54,4%). Отчасти такой быстрый рост задолженности объясняется фактором сезонности.

В сельском хозяйстве «налоговая» кредиторка на 1 апреля составила 166,9 млн BYN, в строительстве — 261,2 млн BYN, в оптовой торговле — 177,1 млн BYN, в розничной торговле — 438 млн BYN, на транспорте — 458,8 млн BYN, в информации и связи — 265,7 млн BYN.

В то же время, для кредиторки по налогам, сборам и соцстраху характерен довольно низкий уровень просрочки. Проблемные долги на 1 апреля составили 179,3 млн BYN в целом по предприятиям-флагманам.

В географическом разрезе больше всего задолжали компании из Минской области (50,7 млн BYN) и Минска (35,1 млн BYN). В отраслевом разрезе по уровню просрочки лидировали промышленность (76,4 млн BYN), сельское хозяйство (33,6 млн BYN) и строительство (45,8 млн BYN).

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