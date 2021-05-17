Кто и как платит за ракеты ХАМАСа? Евгений Весник

17.05.2021, 9:32

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фото: afp

За усилением военной мощи террористов стоит хорошо отлаженный финансовый механизм

С годами ХАМАС накопил не только военную мощь, но и экономическую, пользуясь растущим финансированием Ирана и внедрив драконовские, но эффективные способы налогообложения.

За усилением военной мощи ХАМАСа стоит хорошо отлаженный финансовый механизм, который и обеспечивает всю военную деятельность террористической организации. По данным издания Forbes, ссылающегося на авторитетные источникам в сфере разведки, Иран является основным спонсором «Изз ад-Дин аль-Кассам», боевого крыла ХАМАСа, и ежегодно расходует на его поддержку сотни миллионов долларов.

В прошлом году правительство аятолл значительно увеличило финансовую помощь ХАМАСу, и со 100 млн долларов в год финансирование подскочило до 350 млн долларов. Иран также является крупнейшим спонсором второй по величине террористической организации в секторе Газа, «Исламского джихада», и выделяет ей средства, которые, по оценкам, составляют 100 млн долларов в год.

Сам же ХАМАС, как неоднократно указывал директор ШАБАКа Надав Аргаман, направляет большую часть своих независимых финансовых ресурсов на производство ракет и строительство туннелей, за счет капиталовложений в социальные проекты, которые могли бы улучшить тяжелое положение жителей Газы.

Третья по богатству террористическая организация в мире

В опубликованном еще три года назад рейтинге самых богатых террористических организаций в мире, составленном Forbes Israel, ХАМАС занял третье место (700 млн долларов в год), уступив только «Хизбалле» и «Талибану».

Несмотря на катастрофическое положение жителей сектора Газа и на коллапс экономики, ХАМАСу удается ежемесячно мобилизовывать десятки миллионов долларов. Являясь единственным государственным органом, организация взимает различные налоги и сборы с потребительских товаров, ввозимых в сектор Газа, таких как сигареты, топливо и все транспортные средства, включая мотоциклы и даже тележки.

Например, ХАМАС взимает таможенную пошлину на сигареты в размере до 50 процентов, что по оценкам приносит около 10 млнв долларов в месяц. С импортеров товаров взимается плата в размере 50 шекелей за каждый бытовой электроприбор, 100 шекелей - за каждую тонну фруктов и овощей и до 300 шекелей - за импорт игрушек.

Каждый грузовик, выезжающий на дорогу Салах-а-Дин, главную транспортную артерию в секторе Газа, облагается налогом в размере 100 шекелей. За перемещение чемодана в один из незаконных туннелей, которые все еще действуют на границе Египта и Газы, взимается плата в размере 300 шекелей, а за ввоз мебели из Израиля установлен «таможенный тариф» в размере не менее 700 шекелей. У ХАМАСа также есть агентство по недвижимости, которое взимает налог на покупку в размере 17 процентов с каждой сделки.

В последние годы ХАМАС повысил налоги и установил новые, например, 1000 долларов в год с работающих в Газе кафе, ресторанов и отелей. В созданную ХАМАСом разветвленную налоговую сеть попадает и значительная часть катарских денег (по оценкам – около 200 млн долларов в год), поступающих в Газу в качестве гуманитарной помощи. По данным координатора действий израильского правительства на контролируемых территориях, налоговые поступления ХАМАСа резко выросли и исчисляются сотнями миллионов шекелей в год.

Ну и наконец, ХАМАС – крупнейший предприниматель сектора, управляющий сотнями предприятий. Коммерческая деятельность организации охватывает самые разные сферы деятельности – от недвижимости и страхования до банков и гостиничного бизнеса.

Евгений Весник, «Детали»

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