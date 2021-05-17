Новая волна атак: Израиль начал третий этап операции по уничтожению «метро» террористов в секторе Газа 17.05.2021, 10:35

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иллюстрационное фото

Результатом стало еще 15 километров уничтоженных тоннелей.

ЦАХАЛ провел рано утром в понедельник, 17 мая, третью фазу операции по уничтожению подземной инфраструктуры в секторе Газа, которая была одним из главных козырей террористов ХАМАСа в противостоянии с Израилем, пишет сайт «Детали».

Как сообщила пресс-служба ЦАХАЛа, была проведена очередная серия атак с воздуха. Результатом стало еще 15 км уничтоженных тоннелей, а также входов в тоннели, многие из которых намеренно располагались вблизи детских учреждений и мечетей.

О том, была ли эта третья фаза уничтожения хамасовского «метро» завершающей, пресс-служба не сообщила.

Напомним, что, как уже сообщал сайт «Детали», в ночь на пятницу, 14 мая, ЦАХАЛ распространил информацию, что нанесет удары с воздуха и суши по сектору Газа. Но наземного вторжения не было, это была уловка, задача которой была - помочь уничтожить силы ХАМАСа. Город Газа пронизан сетью туннелей, это подземный город: километры туннелей, которые ХАМАС планировал для использования во время боевых действий, для пребывания там солдат, для перемещения их с места на место, для запуска ракет и в качестве штабов.

14 мая, ЦАХАЛу удалось создать у ХАМАСа ощущение приближающейся наземной операции, в результате чего все бойцы, включая спецназ ХАМАСа, спустились в туннели и подготовились к бою.

Затем в течение 35 минут 160 самолетов летали над Газой и сбросили 450 бомб, то есть более 80 тонн взрывчатки, на весь подземный город ХАМАСа. Туннели обрушились. «Мы также нанесли удар по «метро» ХАМАСа, который находится под городом Газа - туннели являются стратегическим активом ХАМАСа, и туда были вложены годы работы и огромные деньги», - сообщил пресс-секретарь ЦАХАЛа бригадный генерал Хидай Зильберман.

Позже выяснилось, что это была первая волна атак. За ней последовала вторая, а утром 17 мая - третья волна. Вместе с тем, многие эксперты сомневаются в том, что ущерб от разрушения тоннелей ХАМАСа так велик, как рассчитывали в Израиле. Сведения о расположении подземной инфраструктуры ХАМАСа были стратегическим козырем Израиля, и в данный момент нет ясности, оптимально ли был выбран момент, чтобы выложить этот козырь, и стоило ли делать это ради того фактического выигрыша, который удалось получить.

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