Хроника войны: ЦАХАЛ подсчитал число ударов по ХАМАСу 17.05.2021, 11:51

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Фото: AP / Khalil Hamra

Процент перехвата ракет, летевших на Израиль, составил около 90 процентов.

В ночь на 17 мая ВВС ЦАХАЛа продолжили атаки по всему сектору Газа и параллельно продолжились международные усилия, чтобы остановить израильскую операцию и добиться прекращения огня, пишет сайт «Детали».

ЦАХАЛ подвел итоги военной операции к этому часу. С момента начала боевых действий ЦАХАЛ поразил в секторе Газа 1180 целей. Террористы выпустили по Израилю 3150 ракет. 460 из них упали на территории сектора. Процент перехвата ракет, летевших на Израиль, составил около 90 процентов.

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