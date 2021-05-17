Полька возглавила группу ЕС по борьбе с российской дезинформацией 1 17.05.2021, 15:22

Специальная группа по борьбе с российской дезинформацией действует в рамках Европейской службы внешних связей.

Доктор политических наук полька Мартына Бильдзюкевич стала главой группы ЕС по борьбе с российской дезинформацией — East Stratcom Task Force. Бильдзюкевич работает в группе с 2018 года. В прошлом она была одним из пресс-секретарей Постоянного представительства Польши при Европейском союзе в Брюсселе, передает «Польское радио».

Специальная группа по борьбе с российской дезинформацией действует в рамках Европейской службы внешних связей, то есть в дипломатическом корпусе ЕС. Группа, созданная несколько лет назад, отслеживает сообщения СМИ и собирает примеры российской дезинформации в государствах ЕС, исправляет их и предоставляет достоверные новости.

Группа занимается анализом дезинформации, а также поддержкой СМИ в Восточной Европе.

В настоящее время деятельность группы имеет ключевое значение из-за растущей пропаганды и дезинформации Кремля, направленной против государств и учреждений ЕС.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».