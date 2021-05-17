Финляндия начала отказываться от российской нефти 2 17.05.2021, 20:27

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В первом квартале закупки упали на 25%, в апреле - рухнули на 64%.

Финляндия - один из главных покупателей российской нефти в Европе - начала резко сокращать закупки Urals в рамках плана по переходу к возобновляемой энергетике.

Как сообщает Reuters, в первом квартале финские НПЗ закупили в России 2,1 млн тонн сырья - на 25% меньше, чем годом ранее.

В апреле закупки рухнули на 64% - с 1,1 до 0,4 млн тонн.

Neste Oil - крупнейшая в Финляндии нефтеперерабатывающая компания, работавшая почти исключительно на российской Urals, которую танкеры завозили из близлежащих балтийских портов, - решила переформатировать один из своих НПЗ в хранилище, а на другом резко сократила загрузку, чтобы провести модернизацию и начать работать с возобновляемыми источниками энергии.

Уже в прошлом году Финляндия сократила закупки Urals на 16% на фоне пандемии и заявлений Neste о планах стать «глобальным лидером» возобновляемой энергетики.

Объемам, от которых отказывается традиционный покупатель российской нефти, придется искать хозяев на открытом рынке, что надавит на цену, говорят участники рынка.

«Эти изменения не произойдут сразу, но уже видно, что Финляндия отказывается от нефти», - сказал Reuters один из работающих с Urals нефтетрейдеров.

По итогам января-апреля Россия экспортировала в дальнее зарубежье 66,65 млн тонн нефти - на 20,5% меньше, чем за тот же период годом ранее. В апреле спад составил 16,8%, а объемы поставок - 17,3 млн тонн, следует из статистики ЦДУ ТЭК.

Падение экспорта нефти, который приносит в страну каждый четвертый доллар валютной выручки, почти вдвое опередило спад добычи, который в апреле составил 7,8%, до 42,8 млн тонн.

По данным ЦБ, за первый квартал экспорт нефти принес экономике 20,2 млрд долларов - на 5,4 млрд меньше, чем годом ранее. Приток нефтедолларов схлопнулся на 21%, несмотря на то, что средняя цена нефти в 2021 году была почти на 8 долларов выше, чем в первом квартале 2020-го.

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